中職／悍將隊問題一籮筐 洪總覺得整合很難

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導

富邦悍將隊投手、野手輪流出狀況，即便是帶隊經驗豐富的總教練洪一中，也備感辛苦，「這一隊戰力要完全整合，好像有點困難」。

悍將隊外野手林哲瑄在四月底手肘拉傷，至今仍在二軍調整，昨晚對樂天桃猿隊之戰，蔣智賢也因跑壘推進時扭到腳，至少要十天後才能歸隊。

在這兩人之前，主力砲手高國輝也跑壘時拉傷，休息兩周，儘管已經歸隊，昨天比賽沒有排進先發，洪總說：「身體狀況也不好，先讓他休息。」

洪一中認為，蔣智賢可能需要幾周才能恢復，「還沒去照，但防護員初步判斷，至少十天沒辦法回來」；悍將隊今天拉于森旭上一軍頂替。

蔣智賢近況不差，連七場比賽擊出安打，缺席對戰力造成影響，洪總說：「這一隊從以前到現在都這樣，全部戰力要完全整合，好像有點困難。」

在野手之前，洋投包林傑自春訓起便因腳傷掛病號，羅力則是鎖骨附近不適、持續調整，兩人都沒有隨隊開季，球隊倚重的外援戰力，少了一半。

曾被譽為「最強洋投」的索沙，今年壓制力也下滑，先發出賽五場只拿一勝（兩敗），伍鐸更是跨季連續十六場先發未勝，三天前才中止難堪紀錄。

今天原本是羅力歸隊後首度先發，但因雨延到明天，而包林傑本周才能進牛棚，最快五月底才能歸隊。

洪一中表示，球隊不是缺這個、就是缺那個，「前一陣子投手回不來，現在好不容易投手慢慢回來，又換野手」。

悍將隊目前戰績9勝13敗，是本季唯一還沒拿到10勝的球隊，洪總儘管是史上最多勝、七冠教頭，也難為無米之炊。

蔣智賢 洪一中 羅力

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