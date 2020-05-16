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中職／獅隊連20場開轟沒用 兄弟德保拉飆12K鎖勝

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟洋投德保拉。 圖／聯合報系資料照片
中信兄弟洋投德保拉。 圖／聯合報系資料照片

中信兄弟隊今天在台南球場對戰統一獅隊，洋投德保拉先發7局失1分，飆出12次三振，打線則掃出16支安打，包括張志豪的2分砲（生涯千安），終場以9：2勝出，戰績保住第2，也終止獅隊2連勝。

兄弟在3局上率先突破獅隊先發投手羅里奇，王威晨、 吳東融接連安打，靠暴投攻占一、三壘後，詹子賢揮出安打送回第1分，蘇緯達安打、岳東華的內野反彈球都送回分數，兄弟先取得3：0領先。

獅隊在3局下靠林靖凱從德保拉手中揮出生涯首轟，助球隊追回1分，團隊連續20場開轟持續堆高中職紀錄。

但兄弟在4局上也有攻勢，吳東融敲出安打上壘，張志豪掃出右外野方向的2分全壘打，生涯千安達成，也成為史上第7位「千安百轟百盜」打者，助兄弟將比數改寫為5：1。

兄弟在7局上靠蘇緯達的高飛犧牲打多添1分，8局上江坤宇安打上壘後，陳家駒補上中外野安打，因獅隊中外野陳傑憲接球失誤，江坤宇一路從一壘跑回本壘得分，之後王威晨、吳東融再敲安打，張志豪揮出2分打點安打，助兄弟將比數拉開為9：1。

8局下獅隊唐肇廷在2出局後選到保送、郭阜林因觸身球上壘，蘇智傑敲出安打送回球隊第2分，但沒攻勢沒能延續，獅隊全場只敲出5支安打，挑戰近期3連勝失利。

兄弟德保拉此戰先發7局，挨4支安打，僅因林靖凱的陽春砲失分，送出單場新高的12次三振，投出今年來台後的最佳表現，收下首勝、終止5連敗。打線也提供16安的火力支援，吳東融單場4安、張志豪則是以全壘打達成生涯千安，單場2安4打點。

獅隊羅里奇則是先發5局，被揮出8支安打（1轟），失5分都是自責分，吞下2連敗，本季勝場還未開張。

張志豪 蘇緯達

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