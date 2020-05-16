中職／獅隊推「府城小吃餐盒」 線上預購、進場取餐
中華職棒昨天起放寬防疫規定，除了進場人數增加至2000人，也開放現場販售餐盒，統一獅隊也將在本月底的3場台南主場賽事，提供更具在地特色且便利的購餐服務，推出府城特色小吃餐盒，並開放球迷線上預購。
上周中職開放球迷進場時，因中央的防疫規定禁止飲食，本周則開放現場販售餐盒，但仍禁帶外食，獅隊也與台南在地美食安平貴記合作，在5月29、30、31日連續3場賽事推出特色小吃餐盒。
餐盒內容皆為府城在地小吃，包括周氏蝦捲、安平芋粿、台南米糕、美味肉丸，另搭配飲料，每組餐盒售價150元。
餐盒將在下周一中午12點起開放網路訂購，時間至5月26日下午6點為止，球迷可透過網路訂購、線上繳費，屆時進場取餐，邊看球邊享受府城美食。
每份「府城小吃棒球餐盒」也將隨機附贈兩張萊恩遊古蹟明信片，明信片上並印有包括蘇智傑、陳傑憲、林安可、郭阜林、陳鏞基、潘武雄、吳桀睿、林靖凱等選手對球迷的感謝話語。
「府城小吃棒球餐盒」訂購網址：
https://www.uni-lions.com.tw/store.aspx
開放預購時間：5月18日中午12：00起至5月26日18：00截止
選購場次時間：5月29日、30日、31日 猿vs獅 三連戰
取餐時間：比賽開打前一小時，開始取餐
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