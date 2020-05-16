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中職／張志豪開轟達生涯千安 千安百轟百盜第7人
中信兄弟隊外野手張志豪昨天在自己33歲生日揮出生涯第999支安打，今天對戰統一獅隊，在4局上從羅里奇手中揮出2分全壘打，生涯千安達陣，成為史上第7位達成千安百轟百盜的選手。
張志豪昨天對戰獅隊單場4支1，只差1支安打，沒能在生日當天達成生涯千安里程碑，今天再拚紀錄，前兩打席沒安打，4局上把球打上台南球場的右外野看台，用全壘打達成千安，且近期連9場安打，助球隊將比數改寫為5：1領先。
張志豪成為中職史上第24位千安打者，同時以1000支安打、128轟及135次盜壘成功，成為繼張泰山、黃忠義、陳連宏、彭政閔、林智勝及劉芙豪之後，史上第7位加入「千安百轟百盜俱樂部」的成員。
張志豪用全壘打達成千安里程碑，在球迷的歡呼聲中迎紀錄，回到休息室後接受領隊劉志威的獻花，並一一和隊友擊掌接受祝賀。
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