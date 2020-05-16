中職／林靖凱揮生涯首轟 獅隊連20場開轟

統一獅隊19歲小將林靖凱，近期靠著出色的守備表現引發高度討論，今天對戰中信兄弟隊之戰，他則在3局下從中信兄弟洋投德保拉手中轟出陽春全壘打，生涯首轟出爐。

林靖凱去年在登上一軍後，靠著攻守端的好表現卡位二壘，也因打席數超過規定，今年已無法爭取新人王。而他今年從一軍開季，雖然近期打擊狀況不理想，但搶眼的守備表現屢成討論焦點。

林靖凱與中信兄弟江坤宇過去在平鎮時期就是「黃金二游」搭檔，有著好感情，今年兩人在一軍的表現也時常被比較，江坤宇今年開季至今已敲2轟，林靖凱則在今天揮出生涯第1轟。

林靖凱在3局下從德保拉手中敲出中右外野方向的陽春全壘打，生涯首轟出爐，幫助獅隊延續團隊連20場開轟的聯盟紀錄，並將比數追成1：3。而林靖凱跑壘經過江坤宇身邊，還被轉播捕捉到江坤宇以手套摀著嘴偷笑的畫面。

林靖凱揮出生涯首轟，回到休息室後，也被隊友鬧了一番，休息室裡的學長們先是作勢不理他，讓他獨自卸下裝備，過了一會才一湧而上恭喜他。