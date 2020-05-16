中職／投球花費時間過長 黃子鵬這樣解釋
中華職棒聯盟昨天加強宣導加快比賽節奏，樂天桃猿隊投手黃子鵬在比賽中就被裁判「催促」，他說：「我不是故意要拖比賽，這些規定還是會乖乖聽話。」
中職昨天發聲明，要求裁判確實執行加快節奏規範。
昨天統一獅隊先發投手費爾本，1局上在壘上無跑者情況下，12秒沒投球，馬上被二壘審警告。黃子鵬在8局登板中繼，也因動作過慢，被裁判催促投球。
黃子鵬表示，自己是為了破壞打者節奏，刻意放慢投球節奏，「但還沒碰到裁判的底線」。
黃子鵬認為自己都是在有危機時上場，「知道打者有攻擊慾望、想掌握，節奏才會放慢，不想讓對方用太舒適的節奏打球」。
中職現在對投手節奏很注意，黃子鵬還是得遵守，但他也說：「可能還是會壓在最後一刻出手，為了球隊好也沒辦法。」
猿隊總教練曾豪駒也有注意到這個問題，但他說：「還是要看狀況，如果壘上有跑者，得用節奏讓打者沒辦法掌握，若是沒人在壘，節奏加快的部分，會跟他加強。」
網路鄉民做出「子鵬時間停止器」計算，黃子鵬在壘上有跑者時，每一球要花41.57秒。
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