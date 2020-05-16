中職／走出舒適圈改變 申皓瑋首戰就有佳作

打擊姿勢上周開始修改，富邦悍將隊申皓瑋昨天比賽就敲3安、全壘打，教頭洪一中要求他握棒方式多向日式學習，收到不錯效果。

洪總日前曾說，申皓瑋不要活在舒適圈內覺得安心，「反應、協調性都不錯，卻一直沒有好成績，千萬不要沉浸在目前打擊姿勢」。

洪一中解釋，教練有要求申皓瑋修正握棒方式，「過去太美式，要改日式一點，揮棒動作太大，大到兩好球後沒辦法控制、無法應付，才會容易被三振」。

上周開始，申皓瑋開始跟打擊教練修正訓練，他說：「讓動作小一點，看球時間會清楚一些。」

過去申皓瑋都以自己最舒服、最有自信的感覺去揮棒，現在開始注意「手的部分」；昨天是他修正後的第1次比賽，「感覺還不錯」。

但申皓瑋還有適應的問題，「會有一些不習慣」，但也得強迫調整，「洪總講的話給自己一個警惕，講這麼多了，總是要去改變，提點到的問題要好好想一下，畢竟對自己好的東西，要去吸收」。