聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／走出舒適圈改變 申皓瑋首戰就有佳作
打擊姿勢上周開始修改，富邦悍將隊申皓瑋昨天比賽就敲3安、全壘打，教頭洪一中要求他握棒方式多向日式學習，收到不錯效果。
洪總日前曾說，申皓瑋不要活在舒適圈內覺得安心，「反應、協調性都不錯，卻一直沒有好成績，千萬不要沉浸在目前打擊姿勢」。
洪一中解釋，教練有要求申皓瑋修正握棒方式，「過去太美式，要改日式一點，揮棒動作太大，大到兩好球後沒辦法控制、無法應付，才會容易被三振」。
上周開始，申皓瑋開始跟打擊教練修正訓練，他說：「讓動作小一點，看球時間會清楚一些。」
過去申皓瑋都以自己最舒服、最有自信的感覺去揮棒，現在開始注意「手的部分」；昨天是他修正後的第1次比賽，「感覺還不錯」。
但申皓瑋還有適應的問題，「會有一些不習慣」，但也得強迫調整，「洪總講的話給自己一個警惕，講這麼多了，總是要去改變，提點到的問題要好好想一下，畢竟對自己好的東西，要去吸收」。
昨天敲3安，讓申皓瑋的信心提升，但這只是開始，他說：「那已是昨天發生的事，今天都要重新開始，往後要面對不同的挑戰。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言