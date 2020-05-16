中職／比賽時間愈拉愈長 洪一中認為要從二軍開始要求

中職比賽時間過長，最近引起熱議，富邦悍將隊總教練洪一中認為這是一個全面的問題，「要在二軍就開始要求，上來後自然就會習慣（快）」。

本季比賽長打滿天飛，花費時間拖長，洪總說：「這是慣性問題，不是一個點，而是一個面，投手被打到最後會閃，球數增加，時間就跟著長。」

此外，台灣天氣悶熱，投手習慣摸來摸去、會拖，「在二軍就要要求，不是上來一軍才要求，這裡是要拚輸贏的地方」，洪總認為，若在二軍養成習慣，上來以後自然就會快。

洪一中說：「習慣快了、就慢不下來，習慣慢要叫他變快，會很痛苦。」

洋將節奏通常都比較快，就是因為他們習慣了，在小聯盟的節奏快，有要求自然就會習慣，但洪總也說：「多來幾年，可能也就變慢了，變成習慣了。」

「一場投250球和350球，時間就差很多」，中職不少比賽比數都是10幾比幾，「時間當然快不了，」洪總說：「這有很多討論面向。」

索沙以投手角度來看比賽時間，不覺得球的恢復（彈性）系數會有什麼影響，「會長打的都是特定、大型選手，比賽過長，是因為保送多，若能減少的話，節奏就會比較快」。