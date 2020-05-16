中職／索沙表現不如去年 洪總：不可能100歲擔100斤

富邦悍將隊投手索沙，去年被譽為「最強洋投」，今年宰制力似乎下滑，5場先發只拿1勝（兩敗），他說：「今年打者普遍變強，但現在看還不準，希望年底再回來看自己的數據。」

索沙之前跳掉一次先發，昨天對樂天桃猿隊先發投5.2局、失5分、無關勝敗，他說：「只希望照著身體步調調整，把昨天任務完成。」

今年壓制能力和去年同期相比，光看數字，會覺得索沙真的「soso」，他則認為，今年打者強度普遍變強，「4隊打者的狀況維持很好」。

索沙本季三振能力也不如前一季，但他覺得差別不大，「依然照著去年內外角、高低差運用配球，投到想投的位置，但打者掌握的比較好，自己目前才投20多局，等到年底累積多一些，再回來看看和去年差在哪裡」。

悍將隊總教練洪一中認為索沙沒問題，「只是最近不理想，失分比較多，這不是他本身問題，而是年紀慢慢大了，100歲擔100斤不可能」。

洪總說，索沙年紀也大了，不能要求跟過去一樣，「之前在韓職整體球速有點掉，今年明顯平均速度也和去年有差，加上打者今年對他的掌握，也比去年更好」。

洪總舉伍鐸為例，以前好的時候很好，「好的時候很敢投好球，反正打不到，但被打的時候就會擔心，多少會有影響」，現在的索沙，也碰到相同狀況。