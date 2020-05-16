中職／蔣智賢受傷下二軍 洪總：「這隊整合有點困難」

富邦悍將隊蔣智賢昨天受傷提前退場，至少要10天才能歸隊，總教練洪一中無奈地說：「這一隊戰力要完全整合，好像有點困難」。

蔣智賢昨役6局下獲保送上壘，之後在跑壘推進時扭到腳，膝蓋立刻腫起來，球隊決定先讓他下二軍。

洪一中認為可能需要幾個禮拜的時間才能恢復，「還沒去照，但防護員用看的、初步判斷，至少10天沒辦法回來」，今天拉于森旭上一軍頂替。

蔣智賢近況不差，連7場比賽擊出安打，缺席對團隊一定會造成影響，洪總說：「這一隊從以前到現在都這樣，全部戰力要完全整合，好像有點困難。」

洪一中表示，球隊不是缺這個、就是缺那個，「前一陣子投手回不來，現在好不容易投手慢慢回來，又換野手，高國輝身體狀況也不好，昨天沒先發，先讓他休息」。