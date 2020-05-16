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中職／張志豪拚千安Ｍ1 萊福力周日首度先發
中信兄弟與統一獅隊在本周台南球場進行3連戰，今晚有望迎接外野張志豪的生涯千安里程碑，明天雙方最後一場交手，將是兄弟洋投萊福力本季首度亮相，對戰獅隊本土投手施子謙。
張志豪昨天過33歲生日，對戰統一獅隊4打數敲出1支安打，生涯安打數累積至999安，沒能在生日當天達成千安里程碑。
今晚張志豪再拚成為中職史上第24位達成千安的打者，同時成為繼張泰山、黃忠義、陳連宏、彭政閔、林智勝及劉芙豪之後，史上第7位完成千安百轟百盜的選手（目前999安、127轟、135盜）。
至於明天兄弟與獅隊3連戰最後一場比賽，兄弟推出萊福力先發。他是今年兄弟洋投中唯一的「熟面孔」，但因傷沒趕上開季，先前還在球隊的英語轉播擔任特別來賓，先前在二軍投了2場，明天迎接本季一軍初登板。
獅隊明天則推施子謙先發，他在4月19日首場出賽就是對上中信兄弟，繳出6局失2分的優質先發，拿下本季首勝，上周對戰富邦悍將隊也以6局失2分表現奪勝，本季出賽4場拿下3勝1敗，防禦率4.09。
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