中職／狀況恢復7成 楊岱均：我在堅持回球場的那一天

樂天桃猿隊「一蹦」楊岱均去年因診斷出腦部腫瘤動刀治療，距離首次手術在今天屆滿1年，一路來咬牙復健，今天他在個人粉絲團上透露，目前狀況已恢復7成，他也表示：「我在堅持回球場的那一天。」

楊岱均過去是中華隊常客，也是U21世界盃的「台灣隊長」，但進入職棒後因眼睛狀況困擾，去年經診斷發現是腦部腫瘤壓迫到神經，並在5月住院治療，當時他就表示：「希望帶著大家的力量和祝福，我會勇敢的度過，為了再拚夢想。」

突如其來的身體狀況，楊岱均坦言進手術的那天，自己既恐懼也焦慮，而這場手術，也讓過去活潑、樂觀的他，因此變得自閉、沒有自信，花了幾個月的時間才走出來。

復健的過程也讓他十分煎熬，但楊岱均說：「我在堅持什麼？我在堅持回球場的那一天。」

如今楊岱均也從術後用雨傘輔助行走，到現在已能自己行走，且看東西越來越踏實，恢復狀況也漸入佳境，他說：「現在就進全力邁向好的那一刻，也恢復七成了，就再耐心的去做該做的事情～加油。」

楊岱均臉書全文：

突然想起一年前的今天是我人生第一次進手術室，心理的恐懼與焦慮全寫在臉上，那時手術完像變了一個人一樣變的很封閉很自閉的樣子，也不敢與人聊天變得沒自信般的生活一樣，過了幾個月才走出來相隔一年了我也逐漸向好的方向前進行！也希望它能快速恢復，很多人都告訴我不能急要一步一步來，但有時還是會急躁與焦慮，那種心理的忐忑真煎熬，也真的辛苦我哥家沙發椅墊了，當壓力來時椅墊就是我的發洩良藥真是辛苦了！哈～我在堅持什麼？我在堅持回球場的的那一天，在辛苦在乏味都得忍耐咬著，一方面也在訓練自己的 心理與耐心，有時復健卡關了就一直丟問題給醫生，為何它好像停留在這沒在往前了？也感謝🙏醫生很有耐心的安撫心理的忐忑告訴我神經是慢慢的修復無法像感冒一樣吃西藥就很快恢復的，聽了也放下了許多，醫生就會跟我說還記得你剛來時是用雨傘輔助走進來的嗎？（當時眼睛復視讓自己沒安全感行走什麼都需要輔助）可是現在都能自己行走啦！看東西也越來越踏實啦！這半年的回診也很順利，都每三個月回診一次，這兩次的回診照核磁共振，進診間都會焦慮一下，但醫生看了報告以後都說目前狀況穩定裡面也沒什麼問題，聽了真的安定許多，心理的忐忑真的放下一半以上了， 現在就進全力邁向好的那一刻，也恢復七成了就再耐心的去做該做的事情～加油💪