中職／林泓育因傷缺陣 廖健富可望頂起主戰捕手
樂天桃猿隊主將「小胖」林泓育因傷降二軍，廖健富頂起球隊先發捕手位置，也用打擊為球隊挺身而出，今天在延長賽10局上轟出右外野陽春全壘打，助球隊以7：6擊敗富邦悍將隊，拿下單場MVP。
兩隊正規賽9局打完6：6平手，10局上廖健富面對悍將隊終結者陳鴻文，揮出右外野陽春全壘打，一棒轟回勝利打點，廖健富說：「當時上去只是想上壘，球數是我領先，抓準投手要搶好球數的心態去攻擊。」
林泓育上周在比賽中因擋球造成左手拇指撕裂傷，預計需休養1至2周，近期廖健富也成為球隊先發捕手的首選，對此廖健富透露，自己在賽前花了許多心思在看影片觀察對手。
目前猿隊一軍共有廖健富、劉時豪及嚴宏鈞3名捕手，猿隊總教練曾豪駒指出，在林泓育缺陣期間，廖健富可能成為主戰捕手的人選，但還是會視他的比賽感覺和身體狀況，做適當輪替。
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