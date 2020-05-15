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中職／對戰悍將7連勝 曾豪駒：大家都想贏

聯合報 / 記者葉姵妤／新莊即時報導
猿隊總教練曾豪駒。 圖／聯合報系資料照片
猿隊總教練曾豪駒。 圖／聯合報系資料照片

樂天桃猿隊今天與富邦悍將隊戰到延長賽第10局，最終以7：6擊敗富邦悍將隊，本季對戰悍將隊戰績7勝0敗，也讓悍將隊總教練洪一中對戰前東家仍是一勝難求。

兩隊今天在正規賽互有領先，而猿隊在延長賽靠著廖健富轟出致勝陽春砲，延續對戰連勝紀錄，猿隊總教練曾豪駒表示：「富邦不想輸、我們也不想輸，剛好我們有掌握到關鍵的機會。」

曾豪駒過去是猿隊打擊教練，今年因原教頭洪一中轉戰富邦悍將隊，曾豪駒接掌猿隊兵符，率兵與洪一中對決的戲碼充滿話題性，而目前曾豪駒在「師徒對決」中拉出7連勝，至今沒輸過。

被問到是否因此有壓力？曾豪駒表示：「其實還好，一場比賽大家都想贏、都把贏球放心中，盡力去做好每個play、做好串連攻勢，不會去想說對單一球隊，整個賽季是把戰績都融合在一起，不是只是單一球隊。」

猿隊今天在前4局面對悍將隊洋投索沙，僅靠林立的2分砲轟回分數，直到6局上突破索沙的壓制，但合計仍挨了10次三振，曾豪駒表示：「索沙今天狀況看起來不錯，位置也投得滿好的，讓我們揮空率滿高的。」

曾豪駒 富邦悍將 索沙

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