中職／費爾本拿到首場勝投 感謝郭阜林的兩分砲力挺

統一獅隊今晚達成隊史700次救援成功的里程碑，「守護神」陳韻文在歷史留名，獅隊洋投費爾本則拿到首勝，最感謝郭阜林的全壘打力挺。

獅隊此役先發投手費爾本投6局、被擊出6安、投出6次三振，僅在5局上失1分非責失，黃竣彥、鄭鈞仁、陳韻文接手各投1局，皆無失分，聯手守住勝利。

費爾本拿到來台後的首勝，陳韻文獲得救援成功，也完成難得的700次救援成功隊史紀錄。

陳韻文前一場對樂天桃猿隊出賽，投得不是很順手，「沒有那麼篤定，跟教練討論後，有做些修正」，代總教練林岳平也告訴他，「投球要篤定一點，不要投那麼開，打者沒那麼好打」。

此戰9局上，陳韻文登板「關門」，接連三振周思齊、王威晨，再讓許基宏擊出高飛球出局，他很感謝教頭的提點，「給我正面的能量、守住這場比賽」。

陳韻文說：「職棒生涯起步沒有很順利，也經歷一些投不好的比賽，但都有慢慢成長，教練幫助很多，讓我丟球更有自信，就把握每次上場機會，全力以赴完成任務。」

郭阜林首局下擊出兩分砲，成為此戰勝敗關鍵，幫費爾本拿到來台後的首勝，另讓兄弟洋投米蘭達吞下加盟中職的首敗（3勝）。

郭阜林說：「知道米蘭達習慣攻擊內角，直球非常有尾勁，鎖定內角偏高直球攻擊。」

郭阜林替自己設定比賽打擊任務，「把握每個打席，4次都能打進場內、就是百分百，不會要求是不是安打，交給老天決定」。

打擊維持高檔手感，守備相較不穩定，郭阜林說：「希望守備能像打擊的心態，穩穩接住每一球，不要給自己太大壓力，要用這種方式去思考，面對每場比賽。」

費爾本在之前的5場先發一勝難求、另吞兩敗，昨晚除了自己表現出色，隊友打擊、牛棚也很捧場，他說：「很感謝郭阜林在首局的兩分砲，才能拿到勝投。」