中職／廖健富10局致勝轟 猿收對戰悍將7連勝

富邦悍將與樂天桃猿隊今天在新莊棒球場交手，兩隊正規賽9局打完戰成平手，猿隊在10局上靠著廖健富轟出右外野陽春砲定江山，終場以7：6擊敗悍將隊，本季對戰7連勝，悍將隊教頭洪一中面對前東家還沒贏過。

悍將隊在2局下靠申皓瑋的陽春全壘打（本季首轟）先馳得點，猿隊則在4局上由林立揮出中外野2分砲（本季第四轟）超前比數。

4局下悍將隊又有攻勢，蔣智賢、申皓瑋揮出安打，李宗賢敲出左外野方向的二壘打，送回壘上兩名隊友，助悍將隊要回領先，但自己在跑上三壘時出局，結束球隊攻勢。

猿隊在6局上再掀反撲，首名打者陳俊秀揮出二壘打，林立補上安打追平比數，隨後盜上二壘，廖健富敲出二壘打送回超前分，梁家榮的安打也帶有打點，並把索沙打退場，猿隊單局攻進3分，以5：3領先。

索沙此戰主投5.2局，被揮出10支安打，包括林立的2分全壘打，單場送出10次三振寫本季新高，失5分。

6局下悍將隊有所回應，2出局後蔣智賢靠觸身球上壘，高國麟揮出安打，接著申皓瑋二壘打送回1分，李宗賢再敲2分打點安打，悍將隊6：5超前。

第7局猿隊靠著安打和保送攻占一、二壘，林立揮出右外野安打，又將比數扳成6：6平手。卡本特先發7局，被敲出9支安打（1轟），送出5次三振，失6分，無關勝敗。

兩隊正規賽9局打完6：6平手，進入延長賽，悍將隊終結者陳鴻文自第9局登板，續投10局上，猿隊廖健富在1出局後上場，轟出右外野陽春全壘打（本季第3轟），助猿隊超前比數，也轟回此戰致勝分。