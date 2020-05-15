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中職／悍將戰猿1720人進場 餐點熱銷9成
富邦悍將隊今天對戰樂天桃猿隊，新莊棒球場1900個位子雖未坐滿，但吸引1720名球迷進場，已寫本季進場人數新高，也是今年全球首場破千名球迷進場的職棒賽事。
中職今起開放2000名球迷進場，也開放現場販售餐盒，提升球迷進場意願，進場仍須遵守相關防疫規定且採梅花座（國小以下孩童得由家長陪伴、親子連座），現場設置1900個位置沒有滿場，但票房成長不少。
先前中職開放進場，但球場禁止飲食，引發球迷反彈，如今開放現場販售餐盒，悍將隊現場9個餐飲櫃位，共準備1000人份的餐點，也賣出9成。
餐點中又以悍將隊和台北喜來登大飯店合作推出的個人餐盒最熱銷，餐盒外附有球員專屬特製封條，在比賽第2局就完售。
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