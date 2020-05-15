中職／陳韻文關門守成 獅隊完成隊史700次救援成功

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
陳韻文。記者林伯東／攝影
陳韻文。記者林伯東／攝影

統一獅隊今晚在台南主場迎戰中信兄弟隊，靠郭阜林兩分砲致勝，終場以2：1擊敗兄弟，陳韻文拿到救援成功，獅隊也成為中職史上第1支累積700次救援成功的球隊。

此戰首局下，陳傑憲擊出右外野安打，郭阜林隨後開轟，個人本季第7號全壘打，完成中職生涯50轟里程碑，同時也助獅隊推進連續場次開轟紀錄達19場。

獅隊在上周五（8日）對戰富邦悍將隊，靠陳鏞基在最後一刻開轟，改寫中職單隊連續場次全壘打紀錄，本周繼續推高障礙。

獅隊先發洋投費爾本投完6局退場，被擊出6支安打，僅在5局上失1分非責失；兄弟此局靠吳東融安打、盜壘、失誤攻占三壘，蘇緯達左外野安打追回1分。

費爾本在之前的5場先發一勝難求、另吞兩敗、防禦率5.54，今晚除了自己表現出色，隊友打擊、牛棚也很捧場，終於拿到來台後的首勝。

費爾本退場後，黃竣彥、鄭鈞仁、陳韻文各分擔1局，皆無失分，聯手守住勝利，陳韻文獲得救援成功，也是隊史第700次救援成功。

中職 陳韻文

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