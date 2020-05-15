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中職／球場開賣美食 親子進場看球更盡興
中華職棒今天新莊及台南球場兩地開打，開放2000名觀眾進場並放寬飲食限制，內野1170張門票在開打前就完售，能與孩子同坐且能飲食的看球體驗，也讓場邊出現更多親子球迷。
中職上周開放每場1000名球迷進場，今起人數放寬至2000名，仍維持梅花座，但國小（含）以下之孩童得由家長陪伴，開放親子連座，另外球場也開始販售餐盒及有蓋包裝飲料。
球迷曾小姐在上周開放進場的第一天就帶著兒子到新莊棒球場看球，但因球場禁止飲食，只能讓兒子在門口把麵包吃完再進場，這周再進場則不用提前填飽肚子。
悍將隊在球場備妥多樣飲食選擇，包括與喜來登合作推出個人化餐點、附有球員肖像的專屬特製封條，曾小姐表示：「本來以為只有球團的便當，但其他孩子喜歡吃的東西也都有賣。」
上周兩人進場時，滿場1000人進場，並全面採梅花座規定，這周母子倆得以並肩坐著看球，現場球迷也多一倍，曾小姐認為，兩者各有好處，「上周大家的位置隔很寬，感覺比較舒服，加油也不怕打到人。」
李先生則是在上周就已預購此戰的門票，帶著9歲和5歲的兒子一同進場，預購時位置還分開坐，這周進場則能同坐，且進場後把兩個兒子餵飽再一同享受球賽。
林先生與兒子在上周僅開放1000人進場時，以為買不到票而沒有進場，這周開放2000人才購票來看球，而昨天得知進場能親子做一起、開放飲食，對習慣吃飽才來的父子倆來說倒沒太大影響，林先生認為，現在疫情趨緩，能進場看球，感覺也比較像回到正常生活。
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