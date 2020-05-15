中職／林泓育左手拇指撕裂傷 預計休1至2周
樂天桃猿隊主砲「小胖」林泓育上周蹲捕時因擋球造成左手拇指根部挫傷，經檢查後發現為肌肉撕裂傷，昨天已被降二軍，並注射PRP（高濃度血小板血漿）治療，預計休息1至2周。
林泓育上周到台中客場出賽，比賽中因擋球造成左手不適，他提到，雖是捕手都常經歷的傷勢，但當下自己就有感，「感覺跟之前不太一樣。」
林泓育的傷勢經兩天後還未消腫，本周球隊回到北部，林泓育再到醫院進行進一步檢查，診斷發現為撕裂傷，他直言：「傷勢跟我想得不一樣，比我想得更嚴重。」
目前林泓育仍隨隊，但無法握棒也無法守備，只能進行手部以外的訓練，依照總教練曾豪駒的說法，預計需休養1到2周。
林泓育昨天降二軍後，猿隊將劉時豪拉上一軍，目前一軍共有3名捕手，包括廖健富、劉時豪及嚴宏鈞，曾豪駒表示，3個捕手功能性都不同，由誰擔任主戰捕手不一樣，會按照比賽狀況來調配。
至於張閔勛今年回到捕手老本行，目前在二軍打擊率4成11暫居打擊王，但曾豪駒不急著讓他上一軍，希望讓張閔勛在二軍多建立一些信心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言