中職／找不到好友「魚頭君」 萊恩刊登「尋魚啟示」

中華職棒從今日起開放兩千位球迷進場觀戰，但統一獅隊吉祥物萊恩很落寞，因為連續兩場沒見到好朋友「魚頭君Sababoy」，發出「尋魚啟示」，希望大家幫忙協尋。

萊恩心情有點孤單，昨日主動跟球團反應，想要去找他的好朋友魚頭君Sababoy，今日下午在球團工作人員陪同下，特別到台南市漁光島虱目魚主題館，尋找好友蹤跡。

天氣炎熱，就怕魚頭君Sababoy躲在水中不願意露面，萊恩特別準備釣竿、漁網，想盡辦法找出魚頭君，還特別製作「尋魚啟示」字卡，看到路人就問，但就是找不到人。

為了揪出多起來的魚頭君，萊恩特別在漁塭釣魚，等待魚頭君的出現，但始終不見蹤影，讓他頗為傷心，工作人員特地準備「虱目魚口味冰淇淋和魚鬆」安慰萊恩。