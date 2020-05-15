中職／開放飲食+親子連座 悍將內野完售

中華職棒在上周「開門」迎接球迷進場，今起則提高進場人數到2000人，且放寬飲食及親子連座規定，今天在新莊棒球場進行的富邦悍將與樂天桃猿隊之戰，票房也開出紅盤，內野1170個座位在比賽開打前就已完售。

國內疫情趨緩，上周開放每場1000名球迷進場，但須配合各項防疫規定，包括全面採取梅花座、實名制進場、消毒等，其中禁止飲食的規定也引發不小的反彈，在首波開放進場後，悍將隊5場主場賽事只有首戰吸引「滿場」1000人進場。

因首周球迷進場秩序良好，中央防疫中心同意，今起增加進場人數達2000人，並開放現場販售餐盒（禁帶外食），且國小（含）以下之孩童得由家長陪伴，開放親子連座，首戰的內野票券也在賽前就已賣光，確定成為今年首場觀眾數破千的賽事。

富邦悍將隊副領隊陳昭如表示，開放飲食及開放親子同坐，對於球迷進場的影響很大，加上中央流行疫情指揮中心每周的動作和針對進場的回應，和民眾的溝通非常即時，讓球迷能立即掌握球場開放進場的狀況。

陳昭如也直言，「要給（中職）聯盟拍拍手。」在開放球迷進場的過程，蒐集各隊意見擬定防疫計畫，而這次開放飲食，針對中央規定隨餐需附的酒精棉片，一開始也讓球團傷腦筋，但向聯盟反映後，由聯盟協助4隊訂購。