棒球／春聯複賽晉級隊伍出爐 台中市重組後持續挺進

109年全國成棒甲組春季聯賽預賽昨天結束，12支晉級隊伍將自下周一（18日）起進行雙敗淘汰制的複決賽，今年重新組隊的台中市成棒隊，也順利挺進最後階段。

春季聯賽分為社會球隊組及兩組大學球隊進行預賽，各組取4隊晉級，最後由台灣啤酒、台灣運彩、美孚巨人、遠東科大、南華大學、開南大學、台中市、台灣電力、富邦公牛、台東大學、安永鮮物、合作金庫出線。

中市成棒隊雖歷經風波重回甲組聯賽，但重組後的球員表現沒受到影響，分組戰績8勝6敗2和，排在合庫（12勝3敗1和）、安永鮮物（9勝6敗1和）之後。

中市成棒隊總教練由張家浩擔任，教練另有曾華偉、陽建福、鄭達鴻、楊承駿、林屹洲，味全龍隊教練張泰山為副領隊，合作分工相當順利。

投手教練陽建福說：「我們（教練團）也很團結，這樣才能帶好球隊，大家把自己在職棒學到的東西、經驗，和選手們分享，教他們如何專注、面對比賽，不要為了成績而有壓力。」

教練團以鼓勵的方式指導選手，讓他們更有自信，陽建福說：「投手群進步很多，都可以很大膽地在比賽中展現自己的球技。」

成棒甲組春季聯賽複決賽在桃園青埔、宜蘭羅東、國體大棒球場進行，冠軍最快在25日出爐，26日為預備日。