中職／讓球迷有好的觀賽品質 陳昭如：希望節奏快一點

本季中華職棒比賽時間「落落長」，影響球迷看球意願，對此富邦悍將隊副領隊陳昭如也呼籲聯盟，要針對加快比賽節奏進行討論，「怎麼讓球迷能待在球場上有好的觀賽品質和經驗，比賽時間是最關鍵的。」

今年中職例行賽開打1個月，有2場比賽打超過5小時（延長賽），另10場比賽超過4小時，每場平均比賽時間為3小時45分鐘，加上「打高投低」狀況愈趨明顯，對球迷來說，比賽精采度也打折。

陳昭如指出，今年中職比賽的節奏，似乎比往年又更慢一些，同時也因配合防疫，球迷進場採梅花座，長時間坐在座位上又無法飲食（今天起開放飲食），怎麼加快比賽節奏，需要聯盟與各隊進行討論。

「不只是中職，美職、日職和韓職，一直都有在這方面進行改善，我也希望台灣的職棒，節奏可以快一點，讓更多球迷進場。」陳昭如也提到，台灣職棒賽事多是從3月底打到10月，夏季時氣候非常濕熱，比賽時間也會影響球迷的觀賽品質。

至於「彈力球」議題，陳昭如指出，關於中職比賽用球，先前在領隊會議上或多或少有提過，「今年無論媒體、球迷都有在講，今年的全壘打球比較多，用球的（彈性）係數是一個範圍，我們有問過，聯盟也有說有去驗（球）。」