快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

新內閣／陳時中留任衛福部長繼續抗疫 許銘春、陳吉仲續任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／讓球迷有好的觀賽品質 陳昭如：希望節奏快一點

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
富邦悍將隊副領隊陳昭如。 報系資料照
富邦悍將隊副領隊陳昭如。 報系資料照

本季中華職棒比賽時間「落落長」，影響球迷看球意願，對此富邦悍將隊副領隊陳昭如也呼籲聯盟，要針對加快比賽節奏進行討論，「怎麼讓球迷能待在球場上有好的觀賽品質和經驗，比賽時間是最關鍵的。」

今年中職例行賽開打1個月，有2場比賽打超過5小時（延長賽），另10場比賽超過4小時，每場平均比賽時間為3小時45分鐘，加上「打高投低」狀況愈趨明顯，對球迷來說，比賽精采度也打折。

陳昭如指出，今年中職比賽的節奏，似乎比往年又更慢一些，同時也因配合防疫，球迷進場採梅花座，長時間坐在座位上又無法飲食（今天起開放飲食），怎麼加快比賽節奏，需要聯盟與各隊進行討論。

「不只是中職，美職、日職和韓職，一直都有在這方面進行改善，我也希望台灣的職棒，節奏可以快一點，讓更多球迷進場。」陳昭如也提到，台灣職棒賽事多是從3月底打到10月，夏季時氣候非常濕熱，比賽時間也會影響球迷的觀賽品質。

至於「彈力球」議題，陳昭如指出，關於中職比賽用球，先前在領隊會議上或多或少有提過，「今年無論媒體、球迷都有在講，今年的全壘打球比較多，用球的（彈性）係數是一個範圍，我們有問過，聯盟也有說有去驗（球）。」

中職 富邦悍將

延伸閱讀

中職／退役投手看比賽節奏 「不能一直欺負投手」

中職／比賽時間愈拖愈長 球評劉志昇提建議

中職／打高投低 比賽時間愈拖愈久...

中職／洪一中回憶快槍俠克力士 要他慢都慢不下來

相關新聞

中職／加快比賽節奏 聯盟向選手、教練及裁判喊話

中華職棒今年比賽時間過長，引起各界關注，聯盟賽務部持續執行加快比賽節奏規範，並要求聯盟裁判注意，今天發布相關事項聲明。

中職／樂天桃猿門票17日開賣 Rock Seat假日600元

配合中央流行疫情指揮中心防疫開放進場規定，中華職棒今起球迷進場上限人數提升到2000人，樂天桃猿隊開放球迷主場首戰將在2...

中職／季中選秀撲朔迷離 王維中選不選成關鍵

時間過得很快，中職季中選秀將在兩個月後登場，受疫情影響，這可能是近年來最撲朔迷離，也是最難預測結果的選秀，關鍵就在王維中，這位曾旅韓、旅美的大物左投究竟會不會投入選秀，將牽動各隊選人布局。 根據

MLB／開打防疫計畫有爭議 球員確診也照打

大聯盟重新開打計畫中，除了薪資外另一大爭議點是醫療安全，美國媒體「華爾街日報」披露，計畫中指出，就算有球員確診感染新冠肺...

棒球／春聯複賽晉級隊伍出爐 台中市重組後持續挺進

109年全國成棒甲組春季聯賽預賽昨天結束，12支晉級隊伍將自下周一（18日）起進行雙敗淘汰制的複決賽，今年重新組隊的台中...

中職／讓球迷有好的觀賽品質 陳昭如：希望節奏快一點

本季中華職棒比賽時間「落落長」，影響球迷看球意願，對此富邦悍將隊副領隊陳昭如也呼籲聯盟，要針對加快比賽節奏進行討論，「怎...

中職／退役投手看比賽節奏 「不能一直欺負投手」

中職今年比賽變成打擊戰，球可能是問題之一，兩年前退役、不願具名的投手指出，這幾年都有一樣的問題，「如果不換球，好球帶就要...

中職／比賽時間愈拖愈長 球評劉志昇提建議

中職比賽時間過於冗長，曾任職棒球隊教練的球評劉志昇認為，關鍵在於投手，「中職目前多數投手是被球棒控制，要學習反過來控制球...

甲子園／夏季大賽考慮停辦 衝擊日本高中生

今年春季甲子園已經因為新冠肺炎疫情首度停辦，如今8月10日開打的夏季甲子園也傳出考慮停辦，主辦單位高校野球連盟和朝日新聞...

中職／放寬進場每場至2000人 可吃球場販售餐盒

我防疫再寫新紀錄，昨天首度迎來連續七天零確診，累計卅二天無新冠肺炎本土病例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中向大家恭喜，強調社區很安全，但還是希望大家保持防疫新生活。指揮中心也宣布，今起中職放寬入場限制至每場球賽兩千人，球迷可食用球場內販售、附酒精棉片餐盒，親子入場將安排連號座位。

中職／打高投低 比賽時間愈拖愈久...

中職近年投打失衡，比賽時間愈拖愈久，本季前四十二戰單場平均三小時四十五分，接下來比賽若未改善，恐創史上單季最長紀錄；中信兄弟隊領隊劉志威表示，打高投低的問題一直無法解決，球迷看久了會覺得中職沒進步，現實就是這樣。

中職／球速飆156km！黃恩賜拿下MVP

富邦悍將隊總教練洪一中昨在新莊球場過五十九歲生日，子弟兵無法有效突破中信兄弟隊先發投手黃恩賜封鎖，加上陳仕朋投出本季最糟一戰，悍將隊五比十一落敗；黃恩賜生涯首次投滿七局失三分，最快球速飆到一五六公里，以優質內容奪下本季第二勝。

熱門新聞

NBA／爆喬丹曾嘲諷裁判 林書豪：看是他就不敢再回頭

中職／季中選秀撲朔迷離 王維中選不選成關鍵

兩個驚奇歐洲小子 挽救悲慘的2013水貨選秀年

中職／全聯盟本季最快球速 黃恩賜156公里創個人新高

中職／球速飆156km！黃恩賜拿下MVP

NBA／勇士網羅字母哥 美媒分析：柯瑞是重要原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。