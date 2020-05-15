中職／退役投手看比賽節奏 「不能一直欺負投手」

中職今年比賽變成打擊戰，球可能是問題之一，兩年前退役、不願具名的投手指出，這幾年都有一樣的問題，「如果不換球，好球帶就要放寬，不能一直欺負投手。」

這位投手還在中職奮戰時，就覺得比賽球不一樣，「雖然恢復（彈性系數）在規範內，但球的內在結構不一樣，綁線更結實，加上棒子材質愈作愈好，打到的反作用力很大」。

他今年看中職比賽，情況還是差不多，「依照科學計算， 一顆球從被打上去開始到落地，若有6秒時間，就可以變成全壘打的距離，現在中職的高飛死球，在空中停留的時間，甚至都超過6秒」。

今年看比賽，他發現有兩個特徵，一個是高飛球在空中飛行時間很長，「野手一直等、都掉不下來，過去只有曼尼在台灣時，會打成這麼高的飛球」。

另一個就是守備失誤多，「因為球的特性，滾動速度加快，兩、三步距離外都趕不到」，過去這種情況很少發生。

他認為中職打擊確實持續在進步，「但在外條件的不同，投手自信心很容易被打垮，成績不好看，自然也拿不到好薪水，所以這幾年頂級薪水都是野手」。

之前韓職二軍來台灣春訓，這位退役投手曾跟著協助訓練，韓職選手都很喜歡拿中職的球來打，「他們都說很會飛、打起來很爽，但回去韓職後，打起來就完全不同了」。

他相信中職的球合乎規定，「只是結構上偏向打者」，如果非用這顆球不可，「好球帶就要放寬，讓投手可以有更多運用空間，不但節省時間，也能讓這種浪費時間的打擊戰機率降低」。