快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

新內閣／陳時中留任衛福部長繼續抗疫 許銘春、陳吉仲續任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／比賽時間愈拖愈長 球評劉志昇提建議

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
比賽越拖越長，球評提出建議。(示意圖) 報系資料照
比賽越拖越長，球評提出建議。(示意圖) 報系資料照

中職比賽時間過於冗長，曾任職棒球隊教練的球評劉志昇認為，關鍵在於投手，「中職目前多數投手是被球棒控制，要學習反過來控制球棒」。

中職打擊不斷進化，劉志昇說：「揮棒速度很快，重心移動不會亂跑，在練習時，大家都很戰戰兢兢地在打每一球，看得出來，很想拚上場的機會。」

投手雖然也有進步，但沒跟上打者速度，「現在的中職投手球速變快了，質有提升，不過控球不夠精準，一直纏鬥到最後只能投紅中，就容易被打，時間也花得多」。

劉志昇認為，投手投球的「轉速」，也是關鍵，他舉例，「陳偉殷速度約148公里，轉速有2200，中職投手相同速度，轉速大約只有1600到1800之間」。

而中職打者的揮棒速度快，而且快於球的轉速，劉志昇說：「就算投得不差，依然會被打，今年看到很多不可思議的全壘打，都是切到球棒下緣而已，就是因為揮棒速度壓過轉速。」

過去在陳義信、黃平洋、謝長亨時代，中職比賽節奏明快，「他們的速度頂多144公里，但拿手武器都很精準，陳義信有滑球、謝長亨有指叉球、黃平洋有七彩變化球，現在投手球速快，但少有搶好球的武器」。

講到比賽時間的掌握，還是得提到投手的控球，劉志昇以日本、南韓職棒為例，「他們一場比賽不會超過300球，中職大約在350到400球之間，這是控球造成的問題，拉長時間」。

劉志昇說：「有速度有好事、也是進步，但控球要與時俱進，轉速要改善手腕運用，訓練很重要。」

日前有國外專欄作家評論中職的水準在美職什麼等級，劉志昇認為這些評論不重要，「但遇到問題，我們要去解決，有改善才會有進步」。

台灣投手有資質，但細膩度還得學習，劉志昇認為這不是誰的問題，「選手、教練、投捕教練都有責任，必須更要求、訓練出精準的控球」。

中職 球速 陳義信

延伸閱讀

中職／加快比賽節奏 聯盟向選手、教練及裁判喊話

中職／放寬進場每場至2000人 可吃球場販售餐盒

中職／打高投低 比賽時間愈拖愈久...

中職／球速飆156km！黃恩賜拿下MVP

相關新聞

中職／加快比賽節奏 聯盟向選手、教練及裁判喊話

中華職棒今年比賽時間過長，引起各界關注，聯盟賽務部持續執行加快比賽節奏規範，並要求聯盟裁判注意，今天發布相關事項聲明。

中職／樂天桃猿門票17日開賣 Rock Seat假日600元

配合中央流行疫情指揮中心防疫開放進場規定，中華職棒今起球迷進場上限人數提升到2000人，樂天桃猿隊開放球迷主場首戰將在2...

中職／季中選秀撲朔迷離 王維中選不選成關鍵

時間過得很快，中職季中選秀將在兩個月後登場，受疫情影響，這可能是近年來最撲朔迷離，也是最難預測結果的選秀，關鍵就在王維中，這位曾旅韓、旅美的大物左投究竟會不會投入選秀，將牽動各隊選人布局。 根據

MLB／開打防疫計畫有爭議 球員確診也照打

大聯盟重新開打計畫中，除了薪資外另一大爭議點是醫療安全，美國媒體「華爾街日報」披露，計畫中指出，就算有球員確診感染新冠肺...

棒球／春聯複賽晉級隊伍出爐 台中市重組後持續挺進

109年全國成棒甲組春季聯賽預賽昨天結束，12支晉級隊伍將自下周一（18日）起進行雙敗淘汰制的複決賽，今年重新組隊的台中...

中職／讓球迷有好的觀賽品質 陳昭如：希望節奏快一點

本季中華職棒比賽時間「落落長」，影響球迷看球意願，對此富邦悍將隊副領隊陳昭如也呼籲聯盟，要針對加快比賽節奏進行討論，「怎...

中職／退役投手看比賽節奏 「不能一直欺負投手」

中職今年比賽變成打擊戰，球可能是問題之一，兩年前退役、不願具名的投手指出，這幾年都有一樣的問題，「如果不換球，好球帶就要...

中職／比賽時間愈拖愈長 球評劉志昇提建議

中職比賽時間過於冗長，曾任職棒球隊教練的球評劉志昇認為，關鍵在於投手，「中職目前多數投手是被球棒控制，要學習反過來控制球...

甲子園／夏季大賽考慮停辦 衝擊日本高中生

今年春季甲子園已經因為新冠肺炎疫情首度停辦，如今8月10日開打的夏季甲子園也傳出考慮停辦，主辦單位高校野球連盟和朝日新聞...

中職／放寬進場每場至2000人 可吃球場販售餐盒

我防疫再寫新紀錄，昨天首度迎來連續七天零確診，累計卅二天無新冠肺炎本土病例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中向大家恭喜，強調社區很安全，但還是希望大家保持防疫新生活。指揮中心也宣布，今起中職放寬入場限制至每場球賽兩千人，球迷可食用球場內販售、附酒精棉片餐盒，親子入場將安排連號座位。

中職／打高投低 比賽時間愈拖愈久...

中職近年投打失衡，比賽時間愈拖愈久，本季前四十二戰單場平均三小時四十五分，接下來比賽若未改善，恐創史上單季最長紀錄；中信兄弟隊領隊劉志威表示，打高投低的問題一直無法解決，球迷看久了會覺得中職沒進步，現實就是這樣。

中職／球速飆156km！黃恩賜拿下MVP

富邦悍將隊總教練洪一中昨在新莊球場過五十九歲生日，子弟兵無法有效突破中信兄弟隊先發投手黃恩賜封鎖，加上陳仕朋投出本季最糟一戰，悍將隊五比十一落敗；黃恩賜生涯首次投滿七局失三分，最快球速飆到一五六公里，以優質內容奪下本季第二勝。

熱門新聞

NBA／爆喬丹曾嘲諷裁判 林書豪：看是他就不敢再回頭

中職／季中選秀撲朔迷離 王維中選不選成關鍵

兩個驚奇歐洲小子 挽救悲慘的2013水貨選秀年

中職／全聯盟本季最快球速 黃恩賜156公里創個人新高

中職／球速飆156km！黃恩賜拿下MVP

NBA／勇士網羅字母哥 美媒分析：柯瑞是重要原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。