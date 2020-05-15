中職／比賽時間愈拖愈長 球評劉志昇提建議

中職比賽時間過於冗長，曾任職棒球隊教練的球評劉志昇認為，關鍵在於投手，「中職目前多數投手是被球棒控制，要學習反過來控制球棒」。

中職打擊不斷進化，劉志昇說：「揮棒速度很快，重心移動不會亂跑，在練習時，大家都很戰戰兢兢地在打每一球，看得出來，很想拚上場的機會。」

投手雖然也有進步，但沒跟上打者速度，「現在的中職投手球速變快了，質有提升，不過控球不夠精準，一直纏鬥到最後只能投紅中，就容易被打，時間也花得多」。

劉志昇認為，投手投球的「轉速」，也是關鍵，他舉例，「陳偉殷速度約148公里，轉速有2200，中職投手相同速度，轉速大約只有1600到1800之間」。

而中職打者的揮棒速度快，而且快於球的轉速，劉志昇說：「就算投得不差，依然會被打，今年看到很多不可思議的全壘打，都是切到球棒下緣而已，就是因為揮棒速度壓過轉速。」

過去在陳義信、黃平洋、謝長亨時代，中職比賽節奏明快，「他們的速度頂多144公里，但拿手武器都很精準，陳義信有滑球、謝長亨有指叉球、黃平洋有七彩變化球，現在投手球速快，但少有搶好球的武器」。

講到比賽時間的掌握，還是得提到投手的控球，劉志昇以日本、南韓職棒為例，「他們一場比賽不會超過300球，中職大約在350到400球之間，這是控球造成的問題，拉長時間」。

劉志昇說：「有速度有好事、也是進步，但控球要與時俱進，轉速要改善手腕運用，訓練很重要。」

日前有國外專欄作家評論中職的水準在美職什麼等級，劉志昇認為這些評論不重要，「但遇到問題，我們要去解決，有改善才會有進步」。

台灣投手有資質，但細膩度還得學習，劉志昇認為這不是誰的問題，「選手、教練、投捕教練都有責任，必須更要求、訓練出精準的控球」。