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中職／加快比賽節奏 聯盟向選手、教練及裁判喊話
中華職棒今年比賽時間過長，引起各界關注，聯盟賽務部持續執行加快比賽節奏規範，並要求聯盟裁判注意，今天發布相關事項聲明。
賽務部對裁判要求事項如下：
1、加強執行現有加快比賽節奏規範及對於各項必要規範的計時程序。
2、不接受無謂暫停。
3、隨時提醒與要求攻守雙方注意比賽節奏。
4、加快對於總教練必要的抗議解釋過程。
5、加快重播輔助判決審視時間。
聯盟表示，往後除了嚴格要求賽務人員及裁判持續執行相關規範外，也將向各球隊教練、選手加強宣導，時時都要有加快比賽節奏的觀念。
例如壘上有跑壘員時投手準備動作過久、捕手回傳球遲疑、教練提出暫停過程緩慢、總教練抗議過於頻繁與時間持續過久等問題，需要聯盟與各球團共同努力改善，確實掌控比賽時間，以提供球迷更高品質的球賽。
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