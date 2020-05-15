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中職／樂天桃猿門票17日開賣 Rock Seat假日600元

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊2020年球季預售票開賣。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊2020年球季預售票開賣。圖／樂天桃猿隊提供

配合中央流行疫情指揮中心防疫開放進場規定，中華職棒今起球迷進場上限人數提升到2000人，樂天桃猿隊開放球迷主場首戰將在21日舉行，今天公布售票辦法，2020金猿卡及2019狀猿卡友優先購票。

中央流行疫情指揮中心通過中職提出的新計畫書，每場觀眾人數限制從1000人提升至2000人，也同步開放飲食、親子連座，飲食以中職準備的餐盒為準，今起執行。

猿隊今天也開賣主場門票，遵守「實名制入場」、「梅花座」及「全程配戴口罩」等相關防疫規定，新座位席「Rock Seat」首賣，平日票價450元、假日票價600元，可以貼近球場平面的近距離角度觀看球賽。

猿隊門票第一階段開放5月21日至5月24日全猿主場內野售票，2020金猿卡及2019狀猿卡友優先購票簡訊將於15日17：00起發送，金猿卡友可於5月17日12:30起於FamiPort選取防疫期間座位乙席；金猿卡友於5月18日12:30~23:59、狀猿卡友於5月19日12:30~23:59可分別於FamiPort機台優先購票，每人每場限購4張，卡友優先購票後剩餘票券將於5月20日12:30起全面開賣。

樂天桃猿隊2020年球季預售票相關資訊公告如下：

2020年Rakuten Monkeys預售票由全家售票系統獨家預售，每場預售至比賽當日11:00止（預售票客服專線：0800-071-999）。

●平日

內野全區票價為全票350元、半票250元、身障票175元

Rock Seat(R區)一律450元不分全半、身障票225元

外野全區一律200元不分全半、身障票100元(暫無開放)

●假日

內野東西下ABCDEF區為500元不分全半、身障票250元

內野東西下GHIJKLM及東西上層看台全區則是全票450元、半票350元、身障票225元

Rock Seat(R區)全區一律600元不分全半、身障票300元

外野全區一律300元不分全半、身障票150元(暫無開放)

備註：以上票價若為現場購票則需加價50元

●半票／身心障礙票

購買半票資格：學生(本國籍)、115公分以上孩童、65歲以上年長者

購買半票入場時請出示證件，115公分以下孩童在家長陪同情況下可免費入場(但不可佔座位)。

購買身心障礙票資格：身心障礙人士及陪同者一名，可享半價購票之優惠，入場時請出示相關證件。

凡現場補票者，補票金額皆以現場票價計

持半票或身心障礙票，入場時請出示相關證件

●里民票 (芝芭、月眉、洽溪、青埔、內厝)

現場保留50張里民票，須本人出示含地址之有照證件(兒童需出示戶口名簿)於當日現場售票時間購買，一人限購一張，現場不提供選位服務，如里民保留票售完則不再提供。

●現場售票／兌換票

預售剩餘票券提供現場購票及兌換票兌換，現場不提供選位服務，如該場預售售罄則不提供現場售/換票。

●購票時程：

5/15(五)17:00　發送金狀猿卡友手機簡訊

5/16(六) 9:00~5/17(日)9:00　未收到簡訊者回報相關資訊(備註5)

5/17(日)10:00　最後簡訊補發日

5/17(日)12:30~23:59　金猿卡友FamiPort選取防疫期間座位

5/18(一)12:30~23:59　金猿卡友FamiPort預購

5/19(二)12:30~23:59　狀猿卡友FamiPort預購

5/20(三)12:30　全面預購開賣(FamiPort及FamiTicket)

備註：

優先購票為2020金猿卡及2019年狀猿卡卡友權益且因應政府政策願依照桃猿隊所安排之防疫座位入場。

序號簡訊請務必收妥，後續開放場次將延用序號，如因分享序號而遭致權益受損，本球團概不負責，未收到者請依上述時程回報資訊，逾時回報或誤刪者不再補發。

金猿卡選定座位為防疫期間固定座位，請於5月21日現場售票時間持選位票券至售票口兌換五月四場主場票券，選位票券務必收妥以供後續兌換使用，遺失或毀損者恕不補發。

如防疫座位規則異動，將會另行公告金猿卡重新選位資訊。

回報姓名、電話及原Lamigo桃猿官網卡號綁定截圖寄至monkeys@mail.lamigo-monkeys.com.tw 未完成官網記名者無法補發。

六、六月份主場販售時程將另行公告。

七、Rakuten Monkeys 保有解䆁、變更及增列相關條文之權利。

樂天桃猿隊2020年球季預售票開賣。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊2020年球季預售票開賣。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 中職

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