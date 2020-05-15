甲子園／夏季大賽考慮停辦 衝擊日本高中生

今年春季甲子園已經因為新冠肺炎疫情首度停辦，如今8月10日開打的夏季甲子園也傳出考慮停辦，主辦單位高校野球連盟和朝日新聞社正在討論，預計5月20日會有結論，若停辦將是夏甲史上第三次。

夏季甲子園是日本高中棒球選手的最高殿堂，打進甲子園是所有球員的夢想，雖然球迷期待開打的呼聲很高，但考量球員及工作人員的健康安全，主辦單位正在討論是否停辦。

夏甲曾在1918年因米價高漲的暴動而宣布中止，1941年則因戰爭關係第二度中斷，接下來直到1945年戰爭結束前都未舉行，夏甲如果今年中止將是自1941年後，相隔79年再次中斷。

由於日本政府宣布緊急事態宣言期間延長，多數學校從3月開始就中止活動，各球隊都缺乏訓練，如果要在7月上旬開始進行地區大賽的話，準備期太短，就算疫情逐漸趨緩，但只要感染風險不是零，仍無法確保選手安全。

為了讓高三生的最後夏天仍有機會在球場上展現身手，高野連考慮採取替代方案，在各地區舉辦替代賽事，預期在8月下旬開打，讓球員有更長時間準備。