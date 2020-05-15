MLB／開打防疫計畫有爭議 球員確診也照打

大聯盟重新開打計畫中，除了薪資外另一大爭議點是醫療安全，美國媒體「華爾街日報」披露，計畫中指出，就算有球員確診感染新冠肺炎，球季也不會因此中止，與中華職棒的高防疫要求不同。

報導中指出，球員每周會接受數次的新冠肺炎篩檢測試，結果會在24小時內出爐，這樣需要成千上萬的檢測套組，然而聯盟相信，這樣的措施不會影響到一線醫院的醫療資源分配。

且如果有球員甚至球隊相關人員確診，計畫中指出球季會因此暫停，而且原本將球員、隊職員隔離在固定地點的提案也確定不會實行，而是仰賴球員的自制，僅要求他們不要到人多的場合，或與不必要的人士接觸。

中華職棒目前雖然未要求球員接受固定篩檢測試，不過台灣截至14日為止，已連續7天無確診案例、連32天無本土病例，而中職在開打之時也立下保證，如果到場的工作人員出現確診，比賽會立刻停賽。

華爾街日報指出，以大聯盟目前的提案可以看出，防疫策略在於迅速發現並阻止感染的擴散，所以著重在減少染病的人數，而不是提前預防，讓所有人都不會因為比賽開打而染疫。

大聯盟目前正與球員工會商討球季開打的提案，健康議題勢必是除了薪資以外的另一大攻防焦點，而球團提出對半分潤的方式支付薪資，目前已傳出球員工會打算拒絕。