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中職／全聯盟本季最快球速 黃恩賜156公里創個人新高

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
黃恩賜。 中華職棒聯盟
黃恩賜。 中華職棒聯盟

中信兄弟隊先發投手黃恩賜，今天在新莊球場對富邦悍將隊之戰先發七局，被揮出六支安打、失三分，以優質內容奪下本季第二勝，幫助兄弟11：5獲勝；黃恩賜生涯首次投滿七局，最快球速飆到156公里，寫下個人最佳紀錄。

黃恩賜用100球完成七局任務，八局下最快球速仍達150公里以上，但因球數已破百，無緣挑戰完投勝紀錄；他表示，速球感覺很好，盡自己能力投球、全力幫助球隊，站上投手丘冷靜對決打者，其實投到八局下已經頭皮發麻。

兄弟總教練丘昌榮表示，本來想讓黃恩賜拚完投，他也想突破自己，八局下用球數較多，投滿100球決定換投。

黃恩賜過去最快球速是153公里，此役火球連發，第三局面對悍將隊老將胡金龍時，飆出個人最快156公里紀錄，也是全聯盟本季最快球速。

中職本土投手最快紀錄是羅嘉仁（義大犀牛隊時期）、葉家淇（樂天桃猿隊）共同保有的157公里，史上最快則是犀牛隊洋投強克160公里。

【中央社新北14日電】

中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，中信兄弟先發投手黃恩賜主投7局失3分，投出生涯最長局數，且飆速156公里，成功突破自己，終場兄弟以11比5擊退富邦悍將，中斷3連敗。

兄弟1局上前3棒王威晨、吳東融、張志豪都擊出內野安打形成滿壘，加上詹子賢高飛犧牲打，以及蘇緯達1打點安打，這局共得2分；2局上陳家駒轟出陽春全壘打，為本季首轟，再添1分。

3局上詹子賢敲1打點二壘安打，兄弟再添1分；4局上陳家駒、王威晨、吳東融連續安打，得2分；5局上添1分後，6局上張志豪轟出3分全壘打，9局上再得1分，終場兄弟就以11比5奪勝，中斷3連敗。

兄弟先發投手黃恩賜用100球投滿7局，於8局下退場，為中職生涯最長局數，僅被敲6支安打，送出7次三振，失3分演出優質先發，且最快球速飆到156公里，奪下本季第2勝，也獲選為單場MVP。

兄弟總教練丘昌榮賽後表示，黃恩賜此役用球相當節省，「第8局本來可以休息了，但那時候才90球，投手教練想讓他突破一下，但到了100球後還是決定把他換下，這場他也算是給自己一個信心。」

黃恩賜則表示，這場感覺不錯，尤其是專注度、對自己的心態，特別冷靜。對於生涯首次投滿7局，他笑說：「之前佛斯特（投手教練）開玩笑跟我說，希望他50歲以前可以看到我丟到7局。」

黃恩賜說：「突破了，100球、7局，很想求勝，也盡全力丟，算是很好的成績，投到最後都頭皮發麻了。」且第3局飆出156公里，也成功突破自己，他開玩笑說：「應該是測速槍壞掉吧，之前最快只有153。」不過賽後聯盟已認定這個球速，本土紀錄為羅嘉仁、葉家淇157公里。

吳東融6局上敲出隊史第3萬支安打，在上限1000名觀眾見證下，成為中職第一支達成此里程碑的球隊，紀念球將放在兄弟主場洲際球場。賽後吳東融表示，敲出安打後第一時間不知道，「下來之後管理才跟我說，很榮幸，這個紀錄不可能只有自己完成，因為前面有學長、同學、學弟，才能達成。」

黃恩賜 球速 樂天桃猿

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