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中職／黃恩賜火球收拾悍將 生涯兩年代表作出爐

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中職兄弟對悍將之戰，中信兄弟先發投手黃恩賜投出生涯代表作，先發七局失三分，以優質內容奪下本季第二勝。 記者侯永全／攝影
中職兄弟對悍將之戰，中信兄弟先發投手黃恩賜投出生涯代表作，先發七局失三分，以優質內容奪下本季第二勝。 記者侯永全／攝影

中信兄弟隊「二年級生」黃恩賜今天投出生涯代表作，在新莊球場對富邦悍將隊之戰先發七局失三分，以優質內容奪下本季第二勝，兄弟終場11：5獲勝，終止三連敗。

兄弟上半季第十勝到手，戰績10勝12敗，排名升至第二，悍將隊9勝12敗掉到第三。

黃恩賜用100球完成七局任務，也是生涯兩年首次先發投滿七局，被揮出六支安打，包括五局下戴培峰陽春砲（本季第四轟），飆出七次三振，八局下最快球速仍有151公里，生涯第三次優質先發獲得單場MVP。

兄弟全場揮出18支安打，包括二局上陳家駒陽春砲（本季首轟）、張志豪六局上三分砲（本季第四轟），王威晨、吳東融、張志豪、陳家駒各有三安。

吳東融六局上個人第三安，也是隊史第三萬支安打，兄弟成為中職首支締造三萬安紀錄的球隊。

悍將隊先發投手陳仕朋只投3.1局，被揮出十支安打，失六分全是自責分，成為本季五場先發投球局數最短、失分最多的一戰，戰績掉到2勝2敗。

黃恩賜 張志豪 中職

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