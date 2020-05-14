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中職／洪一中回憶快槍俠克力士 要他慢都慢不下來
中職開季前42戰單場平均花掉3小時45分，接下來如果沒有改善，可能成為史上比賽時間最長的球隊，富邦悍將隊總教練洪一中表示，投手控球不好是最大原因，每場比賽投250球或是350球，時間就差很多。
中職元年（1990年）平均時間只花2小46分，至今仍是單季最短紀錄，去年3小時34分則是史上最長，沒想到今年平均時間更久。
洪一中表示，投手的投球動作快慢有差，但不是最重要因素，主要還是控球；以前投手都很準，現在較有威力，但控球亂七八糟，尤其是牛棚。
本季賽事單場平均用掉316球，消耗不少時間，他說：「每次打到比賽後半段都緊張兮兮，嚇都嚇死了。」
洪一中以自己球員時代為例，認為陳義信、克力士、巴比諾、瓊茲、王漢的共同點就是控球很好，他表示，以前好投手不少，現在投手壞球太多，而且天氣長期悶熱，讓很多人投球拖拖拉拉，浪費比賽時間。
洪一中認為，美職從小聯盟開始教育投手，必須加快節奏，克力士就是如此，要他慢一點都慢不下來；但中職都在拚輸贏，二軍沒有這種教育，不會要求投球節奏。
克力士1994到96年效力兄弟象隊，生涯21勝14敗6救援、防禦率2.94，包括17場完投、5場完封紀錄，因為投球節奏明快，擁有「快槍俠」封號。
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