中職／連1千人都坐不滿 劉志威：看到就知不輕鬆

中職從八日起開放觀眾進場觀戰，到昨天為止，九場比賽只有三場坐滿一千人，中信兄弟隊領隊劉志威表示，看到球迷沒來就知不輕鬆，可再觀察接下來的狀況。

兄弟上周在台中洲際球場對樂天桃猿隊三連戰，有兩場吸引一千人，富邦悍將隊在新莊球場四戰只有一場一千人，統一獅隊兩戰都未達標。

劉志威表示，比賽輸贏是一回事，球迷到球場就是希望放輕鬆，由於新冠肺炎疫情的關係，民眾外出變得保守、自我保護多一點，不想進球場。

兄弟22日起在台中洲際球場對悍將隊進行三連戰，將是洲際首次開放兩千人觀戰，劉志威強調，目前進場一千人規格，球團運作相當順暢，態度也很嚴謹，變成兩千人沒太大問題。

中職今年再度出現打高投低的現象，劉志威呼籲聯盟找出解決之道，認為「球賽本質」才是吸引球迷進場的重點。