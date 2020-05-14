中職／萊福力認定各隊洋投有料 開季延後可能導致慢熱

中職本季賽事第一個月，各隊洋投的投球數據不如本土先發投手，中信兄弟隊萊福力表示，不知明確原因，但今年球季賽晚了快一個月開打，是有可能影響洋投表現。

中職開季前42場比賽，本土先發投手奪下20勝，各隊洋投合計11勝，本土加上中繼、後援投手在內已獲29勝，洋投只有12勝（伍鐸兩勝紀錄有一場中繼勝）。

萊福力認為，今年洋投陣容大有來頭，大聯盟、日本職棒、南韓職棒經歷都有，算是十分顯赫，儘管開季表現不如預期，但大家都很有料，新來的洋投仍需適應打者。

萊福力一直在二軍調整狀況，最快17日在一軍登板先發，他說，打職棒以來從未休息這麼久，回一軍企圖心很強烈，調整狀況也不錯。

中職本季打高投低明顯，萊福力強調，有注意到這個現象，也特別研究此事，必須了解打者習性，改變投球策略，盡全力幫助球隊。