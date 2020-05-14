中職／洪一中59歲生日願望 有誰想拿第二名？

富邦悍將隊總教練洪一中今天在新莊球場過59歲生日，被媒體問到心願時，態度十分低調，他說：「有誰希望第二名？每年都想拿冠軍。」

悍將隊今天再戰中信兄弟隊，兩隊都要拚上半季第十勝，悍將隊明起對樂天桃猿隊進行三連戰，觀眾人數上限將從一千人增至兩千人；洪一中表示，很高興進場球迷增加，這代表台灣愈來愈安全，防疫工作做得很好。

中職本季賽事開打前42戰，本土先發投手奪下20勝，效率優於洋投的11勝，各隊本土投手已獲29勝，反觀洋投只有12勝（伍鐸兩勝紀錄有一場中繼勝）。

洪一中表示，開季才一個月，現在談論本土投手是否優於洋投，並不是很客觀；今年新洋投很多，對打者還不太熟悉，接下來比賽多一點樣本，看季末數字才能評論。

悍將隊目前9勝11敗在四隊排名第二，落後猿隊（15勝5敗）六場勝差，洪一中強調，不管領先、落後，全隊必須集中精神、全神貫注，每場比賽都要專注才行。