中職／劉志威呼籲解決打高投低 別讓球迷覺得沒進步

中職本季再度出現投打失衡的狀況，開季前42戰單場平均3小時45分，各隊防禦率都超過5，中信兄弟隊領隊劉志威表示，打高投低的問題一直無法解決，球迷看久了會覺得中職沒進步，現實就是這樣，就看聯盟要不要想辦法解決。

劉志威強調，已在領隊會議向聯盟提出方案，投手、打者不同結構，再這樣打下去，比賽時間就是拖這麼長。

樂天桃猿隊打擊率3成57排名第一，兄弟也有3成10，反觀統一獅隊防禦率7.54是四隊最差，42場比賽一共出現111支全壘打，單場平均2.64支。

劉志威強調，中職打者很有能力，但優秀本土投手都旅外，這是現實問題。他說：「不管時間、比賽內容都必須符合球迷的期待， 就看聯盟要不要改善問題。」

劉志威不諱言，各隊有各隊的想法，但聯盟必須討論、解決問題，什麼時間點不重要，就算今年季中有公平性的問題，仍可提早想出對策，為明年球季做準備。