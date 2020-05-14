中職／9場只有3場一千人 悍將拚兩千人很辛苦

中職球季賽從15日起，每場比賽觀眾人數上限從一千人增至兩千人，富邦悍將、統一獅隊分別在新莊、台南球場擔任主場，悍將隊15日對樂天桃猿隊進行三連戰首戰，能否吸引更多球迷進值得觀察。

中職八日開放觀眾進場，最近九場比賽只有三場坐滿一千人。

悍將公布15日起相關規定如下：

新增「E區滿悍席（票券不含餐）」、「外野觀眾席」，即日起開放球迷選購，且所有席位同步開放全家超商機台及全網購票網售位服務，惟現場售票窗口僅提供票務諮詢及補票服務。

E區滿悍席請至全家超商FamiPort機台購票，因防疫考量僅開放單人桌及四人桌（限兩人入席），單人桌每桌350元／500元、四人桌每桌700元／1000元，此區域為單一票價，無全、半票之分。

外野觀眾席請至全網購票網或全家超商機台購票，外野全區均為自由席，因防疫考量請遵循政府社交安全距離規範，選擇椅背有張貼悍將隊徽貼紙之席位入座，無開放外野學生參觀券，身高115公分以下亦需購票。

票價（平／假日）200元／250元，無全、半票之分，持有身心障礙手冊者及其陪同者一名可購買身心優惠票（平／假日）為100元／125元。

提供加附酒精棉片之餐盒販售服務，因配合政府規定，請球迷勿自行攜帶外食入場。

親子均需購票且限同區同排連號，才可免除梅花座限制入席，一家四口購買同排四張票券（1、4、7、10號），可於該排1至10號間自行挑選四個席位入座，不受社交安全距離規範，仍需與其他球迷維持社交安全距離。