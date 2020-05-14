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中職／史上最快12局比賽 竟比本季平均時間少35分
中職本季賽事打完前42戰，單場平均3小時45分，一堆比賽打到晚上十點還打不完，再這樣拖下去，恐怕成為中職開打31年最「漫長」的球季。
中職元年（1990年）180場球季賽，平均時間只花2小46分，至今仍是單季最短紀錄，去年平均3小時34分則是史上最長，今年240場球季賽已經打完1/6，平均時間竟然更久，很多比賽不斷換投、單場平均用掉316球是消耗時間的主因。
過去30個球季有五場比賽不到兩小時打完，史上最快的兩場比賽是1996年4月25日在台北球場進行的味全龍、時報鷹之戰，以及1997年7月30日在高雄立德球場的龍、鷹戰，都花1小時52分就搞定，這兩場比賽的用球數分別是266、211球。
至於史上最長的九局比賽（未因雨中斷）是去年6月12日，在台南球場進行的統一獅、中信兄弟之戰，足足打了5小時13分，兩隊一共動用13名投手，投了391球才結束。
再看看延長12局的馬拉松大戰，時間最短是1999年8月1日台北球場興農牛、三商虎之戰，只花3小時10分就結束，竟然比今年平均時間還少35分。
史上最長的12局比賽（未因雨中斷）出現在前年9月7日，Lamigo桃猿、統一獅在桃園球場打了5小時34分，兩隊加起來用了15名投手，消耗410球才打完這場跨日大戰。
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