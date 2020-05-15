中職／季中選秀撲朔迷離 王維中選不選成關鍵

時間過得很快，中職季中選秀將在兩個月後登場，受疫情影響，這可能是近年來最撲朔迷離，也是最難預測結果的選秀，關鍵就在王維中，這位曾旅韓、旅美的大物左投究竟會不會投入選秀，將牽動各隊選人布局。

根據外媒報導，大聯盟可能在7月開打，例行賽縮減為每隊82場，採關門打的方式；雖然未定案，不過，只要今年大聯盟可以打，相信在台持續維持訓練的王維中，一定會等待美職球隊提供合約，畢竟各隊在此特殊賽季，投手戰力需求必然不小，這是王維中的機會。

王維中剛滿28歲，續戰大聯盟年紀不算大，而且具左投優勢，絕對有美職球隊會注意，他也有本錢繼續追逐「美」夢，很大原因是2018年他在韓職NC恐龍發展，賺進超過新台幣2000萬元，他曾說過，「那一筆收入讓自己可以更穩定打球。」

王維中多年美職生涯，多數時間都窩在小聯盟，其實沒賺到多少錢，但到韓職投一年讓他現在生活無虞，更有空間在人生十字路口停看聽，等待他想要的美職合約，這絕對是第一志願。

王維中在大聯盟待過釀酒人、運動家與海盜三隊，在運動家時的表現最為優異。不過碰上今年因疫情而造成球季縮短，想回大聯盟並不容易。 美聯社

王維中去年在大聯盟投出生涯年，今年中職熱身賽已證明自己身手依舊在，如果投入季中選秀，味全龍絕對會以狀元籤選進，這是不用思考太久的事情，如果大聯盟今年完全不打，未來複賽遙遙無期，那麼，王維中有機會報名選秀。

可是，如果大聯盟今年確定會打，不管是幾月開季，王維中應該就會繼續等待，哪怕是最終希望落空，那也是能夠承擔的風險。

畢竟，王維中若今年投入選秀，應該就會加盟味全龍，下半季他還是只能在二軍出賽，對他而言意義不大，如果明年再選秀，沒意外的話，需要投手戰力的味全還是會在第一輪第一順位選王維中，起碼可以直接投入例行賽。

假設王維中今年不選秀，那麼，各隊選秀布局就很微妙了。今年選秀預期會有旅外球員郭俊麟、張進德、曾仁和、廖任磊，和U18世界盃冠軍國手三壘手林子豪、捕手林辰勳、一壘手何恆佑、左投林子崴、三壘手王順和、外野手林政華、一壘手林吳晉瑋，，還有平鎮高中火球男宋晟睿，以及文化大學王牌投捕搭檔姚杰宏、蔣少宏。

如果王維中(左)今年球季不參與中職選秀，那麼郭俊麟(右)可能變成最搶手的球員。 中華職棒提供

第一個選的味全極缺捕手，選秀3大捕手張進德、林辰勳、蔣少宏，勢必想要拿下其中兩人，但味全又缺投手，假設沒有王維中，那麼，味全會選郭俊麟嗎？還是直接拿下張進德？這將牽一髮而動全身。

因為，第二個選的統一獅，應該也會想要拿下郭俊麟，畢竟中職優質先發投手奇缺，網羅郭俊麟，就好比說樂天桃猿有了王溢正，更能鞏固先發輪值，前提是味全不選，但這機會較小。

假設王維中不選，味全選秀狀元是郭俊麟，那麼，統一就要陷入抉擇時刻了，該補進高中畢業大物三壘手林子豪嗎？拿下林子豪，長期困擾統一獅三壘防區的問題，未來可望獲得解答，但林子豪簽約金至少將近600萬元，不像選旅外球員不用付簽約金，這也是另一考量點。

林子豪雖然有極佳的潛力，但還沒有經過職棒的試煉，球團還要付出大筆簽約金，比簽下旅外球員的風險高了很多。 聯合報系資料照片

第三個選的中信兄弟當然也想要選先發投手，他們會將賭注押在曾仁和身上嗎？還是押寶有未來性的宋晟睿？與王維中、郭俊麟隨樂天桃猿練球，會在二軍比賽登板投球不同，曾仁和持續在國體大自主訓練，日前釋出在國體內部對抗賽影片，強調球速仍有149公里，不過曾仁和投球機制不似旅美巔峰時期是不爭的事實，因此，他在選秀評價上稍遜於王維中、郭俊麟。

不過，若是曾仁和首輪沒有其他球隊選，味全應該會在首輪第二次選秀權拿下曾仁和，畢竟他過去是有實績的大投手，也就是說，別隊怎麼選，也會影響味全怎麼選，這是環環相扣的。

今年堪稱選秀大物年，有多名旅外好手、U18冠軍成員和大學強將，做足功課，各隊應該都能有不小收穫，焦點人物還是王維中，他是否投入今年季中選秀將是一大話題。