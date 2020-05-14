中職／味全龍吉祥物命名出爐 威弟 Weddie最快下周亮相

味全龍今天公布吉祥物命名，「威弟 Weddie」以354票、22.5%的票數勝出，味全龍表示，「威」字與隊名開頭「味」字諧音，「弟」則帶有年輕朝氣之意，英文「W」更呼應球隊縮寫，將為中職球場帶來更多歡樂，最快下周將在公開場合正式亮相。

龍隊吉祥物在今年4月展開第一階段徵名，共八個名字進入第二階段票選，包含「威弟 Weddie」、「轟龍龍」 、「龍寶寶」、「龍龍」、「gogo 龍」、「Aron」、「龍威」及「威龍」。

本月4日到11日展開票選活動，共計1572票，「威弟 Weddie」以 354 票（22.5%）的最高票獲選，其餘得票數分別是轟龍龍 266 票（16.9%）、龍寶寶 253 票（16.1%）、gogo 龍 220 票（14.0%）、Aron 152 票（9.7%）、龍龍 121 票（7.7%）、威龍 108 票（6.9%）和龍威 98 票（6.2%）。

味全龍表示，威弟 Weddie 除了跟隊名開頭同音外，剛好也與球隊創辦人魏應充的姓氏「魏」接近，還跟小龍們一樣年輕有活力。此外，他也是熱愛棒球的吃貨，喜歡到處蒐集美食，未來會跟球迷朋友分享，也期待聯盟二軍例行賽事開放球迷進場，吉祥物就能在球場上與球迷們相見。