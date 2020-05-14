我是MVP／等一場先發勝 伍鐸等了375天才盼到

比賽時間：5/13（編號第45場）

對戰組合：中信兄弟vs.富邦悍將

MVP : 富邦悍將 伍鐸

單場成績：先發6局被敲5安打、失3分（責失2分）、8次三振

等一場先發勝投的滋味，富邦悍將洋投伍鐸盼了375天，昨天對中信兄弟繳出先發6局失3分（責失2分）的成績，六局下等到隊友打回超前分，終場以9：3贏球，他拿下勝投，中止跨季連續16場先發沒贏過、先發10連敗的厄運。

超過一年先發沒贏過，伍鐸近期越投壓力越大，總教練洪一中也看在眼裡，希望為他爭取勝投機會。他投完六局上用球數已近百，但悍將仍以2：3落後，洪總打定主意若球隊仍落後，伍鐸就續投第七局，再等等看勝投資格，幸好球隊在六局下打回2分，順勢讓伍鐸退場靜候佳音。

最終收下勝投，伍鐸感謝捕手戴培峰的配球引導，也謝謝留在美國的妻子，獨力照顧女兒，讓他能在台灣無後顧之憂打拚。