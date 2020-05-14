中職／職棒改名 體育署：國際轉播時的口語、字幕進行宣傳

教育部體育署署長高俊雄昨天在立法院備詢，被問到是否會在五二○後留任，高俊雄透露，由於借調期兩年即將期滿，這次會期可能是任內的「期末考」；而在備詢過程中他也被立委問及全中運復辦、體育產業紓困、中華職棒改名及運動彩券發行條例部分條文修正草案相關事宜。

教育部在前年七月借調當時國體大校長高俊雄接任體育署署長，民進黨立委張廖萬堅昨天問及是否於留任，他表示，由於借調期滿，將歸建重回校園，並在受訪時笑稱，這是他在立法院的「期末考」，不過一切異動仍須等到五二○後再對外說明。

昨天一同列席的教育部次長林騰蛟，也被國民黨立委林奕華詢問全中運是否會在九月復辦，林騰蛟強調，明確的復辦期間將會在下周一組委會會議後決定，會給予學生充足準備時間，外傳不會復辦的個人賽事，將如期辦理。

民進黨立委黃國書針對日前中華職棒改名風波及中華隊球衣是否能加上「台灣」一事進行質詢，高俊雄則強調，組織名字要改，必須有一些章程和時間要走，但未來可透過國際轉播時的口語、字幕進行宣傳。至於隸屬於國際奧會管轄賽事的球衣，要經過世界總會審核，如不需審核部分，只要符合規定，體育署樂見其成。