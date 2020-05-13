中職／林立4次失誤平紀錄 猿隊遭陳鏞基滿貫砲擊沈

統一獅、樂天桃猿隊今天在台南球場再度上演大混戰，全場一共出現31支安打，包括陳鏞基、陳俊秀、林立全壘打，陳鏞基五打數三安打，包括三局下滿貫全壘打，全場攻下七分打點，獅隊終場15：11獲勝。

猿隊上半季前20戰15勝5敗，排名穩居龍頭，總教練曾豪駒領軍無法追平隊史開季前20戰最多勝紀錄，富邦悍將隊現任教頭洪一中前年領軍猿隊，開季前20戰16勝4敗仍是隊史最優。

獅、猿昨天二連戰首戰，兩隊各有18支安打，包括三支全壘打，猿隊17：10獲勝，今天第二戰又是得分大戰，猿隊全場16安，比獅隊多一安，亂鬥4小時14分才結束，比賽時間竟和昨天完全相同。

這兩場比賽合計出現67支安打、攻下53分，猿隊本季五敗紀錄有三場輸給獅隊，對戰4勝3敗，獅隊上半季戰績9勝14敗，排名暫時墊底。

陳鏞基大演個人秀，三局下砲轟猿隊洋投尼寇力，本季第四轟直擊中外野記分板，攻下勝利打點，獅隊連續全壘打場次推進至18場，再創中職新高。

猿隊全場出現五次失誤，三壘手林立包辦四次，追平1992年獅隊林克、2006年誠泰隊高瑋，並列三壘手單場最多失誤紀錄。