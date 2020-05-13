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中職／伍鐸苦等375天先發勝 本季首場優質先發屠象

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
富邦悍將隊洋投伍鐸今天投出本季代表作，在新莊球場對中信兄弟之戰先發六局，被揮出五支安打，失三分只有兩分自責，以優質內容奪勝。報系資料照／記者侯永全攝影
富邦悍將隊洋投伍鐸今天投出本季代表作，在新莊球場對中信兄弟之戰先發六局，被揮出五支安打，失三分只有兩分自責，以優質內容奪勝。報系資料照／記者侯永全攝影

富邦悍將隊洋投伍鐸今天投出本季代表作，在新莊球場對中信兄弟之戰先發六局，被揮出五支安打，失三分只有兩分自責，以優質內容奪勝，終止跨季連續16場先發未勝、跨季先發十連敗紀錄，悍將終場9：3獲勝，兄弟吞下三連敗。

伍鐸上一場先發勝是去年五月四日，今年五月三日對統一獅隊中繼兩局無失分，奪下本季首勝，今天終嘗先發勝滋味，足足等了375天，中職史上洋投最長的跨季連續16場先發未勝、跨季先發十連敗紀錄到此為止，本季戰績2勝2敗、防禦率7.71。

伍鐸今天被揮出五支安打，最大傷害是一局上被張志豪轟出兩分砲，投滿六局、飆出八次三振都是個人本季最佳紀錄，勝場數追平去年紀錄（2勝12敗）。

兄弟先發投手廖乙忠投5.1局，被揮出七支安打，包括四局下蔣智賢、六局下林益全陽春砲，失四分吞敗，本季戰績掉到1勝2敗、防禦率7.48。

悍將上半季戰績9勝11敗，排名升至第二，兄弟9勝12敗掉到第三，兩隊排名互換。

【中央社新北13日電】

富邦悍將洋投伍鐸先發勝場終於開張，今天投6局飆8K，失2分責失分，蔣智賢、林益全都開轟，率隊以9比3擊敗中信兄弟，伍鐸睽違375天拿下先發勝，中止連16場先發不勝。

中職富邦悍將洋投伍鐸今天賽前本季4場先發出賽，戰績2敗，僅在5月3日中繼出賽拿下勝投，上一次中職先發出賽勝投，已經是2019年5月4日，今天賽前連16場先發不勝。

悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，伍鐸首局被張志豪敲出2分砲，4局再被敲出安打、隊友守備失誤、被陳家駒敲出安打、再掉1分。

伍鐸今天總計用97球投6局，被敲5支安打，投出8次三振，失掉3分（2分責失分），相隔375天拿下先發勝投，獲選單場最有價值球員（MVP），也是繼2018年10月4日後，再度拿下中職單場MVP。

今天4局上半打完，悍將1比3落後，悍將隊蔣智賢4局下半敲出陽春砲，為個人本季第6轟，6局林益全再補上陽春砲，幫助球隊3比3扳平比數，高國輝敲出二壘打、高國麟關鍵安打，送回球隊超前分。

悍將7局再起攻勢，張正偉率先安打上壘，再靠著失誤、滾地球、高國輝安打，送回球隊第5分，林益全8局適時安打，一棒送回2分，蔣智賢、高國輝都敲安，悍將單局攻下4分，順利拿下比賽勝利。

高國輝傷癒歸隊，今天回到一軍首場出賽，單場3安2打點，林益全、蔣智賢都是單場3安3打點，打擊表現最亮眼。

伍鐸拿下久違的勝投，悍將總教練洪一中表示，伍鐸今天投球狀況不錯，6局上投完後有跟他說，如果比數沒有超前會讓他續投，剛好6局下半打線幫忙超前比分。

洪一中表示，觀察伍鐸這幾場出賽表現，感覺投到有點沒自信，球數對自己有利時太閃躲，投到2好3壞滿球數後，只能投進去讓打者打，今天比賽前半段雖然有點狀況，教練團也不斷鼓勵他，不用太閃、正面去拚沒關係。

伍鐸 富邦悍將

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