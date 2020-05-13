中職／洪一中要申皓瑋勇敢改變 不要活在舒適圈內
富邦悍將隊22歲外野手申皓瑋，入隊四隊只出賽121場，原本頗受期待的打擊表現，始終沒有打出一定成績；悍將總教練洪一中認為，他的打擊動作有瑕疵，自己要好好思考一下，不要活在舒適圈內覺得安心。
申皓瑋在2016年中職選秀會首輪被義大犀牛隊挑中，成為選秀榜眼，隔年5月20日登上一軍，生涯121戰平均打擊率2成49、全壘打5支、打點34分，包括本季出賽八場，打擊率2成49、打點兩分，還未有全壘打。
洪一中表示，申皓瑋的反應、協調性都不錯，卻一直沒有好成績，千萬不要沈浸在目前打擊姿勢。
2016年同期被選中的外野手，選秀狀元蘇智傑、詹子賢（中信兄弟隊第二輪）已成球隊主力，申皓瑋還未站穩先發，他在4月29日升上一軍時也說，一直在一、二軍起伏當然會急，但急也沒有。
洪一中表示，申皓瑋練球態度認真、守備不錯，主要是攻擊問題，一定要勇敢嘗試改變。
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