中職／丘昌榮看打者打爆投手 回想自己31歲才有重訓

中職打完本季第一個月賽事，開季前40戰再度出現打高投低的現象，各隊教練團都注意到這個現象，中信兄弟隊總教練丘昌榮說：「現階段中職打者的力量明顯比以前好。」

樂天桃猿隊打擊率達3成54，接著是兄弟3成14、統一獅隊2成93、悍將2成81；反觀四隊防禦率有三隊超過5，獅隊7.38最慘，悍將6.70、兄弟5.38也不好看，猿隊4.98已是單隊最佳數字。

開季前40戰已出現105支全壘打，獅隊31轟最多，猿隊落後一轟，再這樣打下去，兩隊都有機會改寫單季單隊最多全壘打紀錄（兄弟2016年169轟）。

丘昌榮表示，自己球員生涯到31歲才有重量訓練，現在選手都有專屬訓練師，注重營養補給、爆發力訓練，不少人身材壯碩，擊球力道當然有差。

他強調，以前沒有重訓的年代，訓練方式就是「練得多」，時代已不同，現役選手的爆發力真的很好。

丘昌榮現年47歲，1997年從台灣大聯盟台中金剛隊展開職棒生涯，2003年兩聯盟合併，成為誠泰太陽隊球員，直到2007年退休。