快訊

WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／洋投奪勝大幅落後本土 吳俊良：老外靠本能投球

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
富邦悍將隊投手教練吳俊良認為，本土投手比洋投用心。記者藍宗標／攝影
富邦悍將隊投手教練吳俊良認為，本土投手比洋投用心。記者藍宗標／攝影

中職本季賽事開打前40戰，本土先發投手奪下19勝，效率優於洋投的10勝，富邦悍將隊投手教練吳俊良說：「老外都靠本能、能力投球，最近一直被打，慢慢會注意情蒐資料。」

吳俊良表示，本土投手的能力、實力不如洋投，但真的比較用心，球隊情蒐資料也很完整，如果投不好，就是能力問題。

今年開季第一個月，本土投手在前40場比賽奪下28勝，其中19場先發勝，反觀洋投只有11勝，包括10場先發勝；這40場比賽合計80名先發投手，洋投占了44人次、本土36人次。

本土先發投手已有王溢正、施子謙、潘威倫、陳仕朋、江國豪、翁瑋均出賽四場，全部加起來15勝紀錄，另四勝是黃恩賜、廖乙忠、江辰晏、游霆崴。

本土先發投手目前19勝11敗，大幅領先洋投10勝19敗，中信兄弟隊德保拉五場先發吞下五連敗、穩居「敗投王」，統一獅隊洛奇四敗居次，防禦率11.35也是排行榜最後一名。

陳仕朋 翁瑋均 施子謙

延伸閱讀

中職／伍鐸連16場先發未勝 對兄弟跨季5連敗

我是MVP／為了頭髮不能輸 江國豪：還不是仕朋害的

中職／江國豪「護髮」激出生涯最長8局好投

中職／江國豪也保住頭髮 壓力丟給游霆崴

相關新聞

中職／等了375天 伍鐸終於先發奪勝

富邦悍將隊洋投伍鐸昨天投出本季代表作，在新莊球場對中信兄弟隊之戰先發投六局，失三分、兩分自責，以優質內容奪勝，中止跨季連續十六場先發未勝、跨季先發十連敗紀錄，悍將隊終場九比三獲勝，讓兄弟吞下三連敗。

中職／林立4次失誤平紀錄 猿隊遭陳鏞基滿貫砲擊沈

統一獅、樂天桃猿隊今天在台南球場再度上演大混戰，全場一共出現31支安打，包括陳鏞基、陳俊秀、林立全壘打，陳鏞基五打數三安...

中職／土投開季表現較佳 吳俊良：老外只靠本能

中職／中職本季賽事開打第一個月，本土先發投手的奪勝效率優於洋投，富邦悍將隊投手教練吳俊良解析這個現象，認為本土投手比較用心，洋投只靠本能投球的情況會逐漸改善。

中職／職棒改名 體育署：國際轉播時的口語、字幕進行宣傳

教育部體育署署長高俊雄昨天在立法院備詢，被問到是否會在五二○後留任，高俊雄透露，由於借調期兩年即將期滿，這次會期可能是任內的「期末考」；而在備詢過程中他也被立委問及全中運復辦、體育產業紓困、中華職棒改名及運動彩券發行條例部分條文修正草案相關事宜。

我是MVP／一壘安製造滿貫砲效果 陳鏞基跑得好累

比賽時間：5/13（編號第44場）

我是MVP／等一場先發勝 伍鐸等了375天才盼到

比賽時間：5/13（編號第45場）

中職／伍鐸苦等375天先發勝 本季首場優質先發屠象

富邦悍將隊洋投伍鐸今天投出本季代表作，在新莊球場對中信兄弟之戰先發六局，被揮出五支安打，失三分只有兩分自責，以優質內容奪...

中職／洪一中要申皓瑋勇敢改變 不要活在舒適圈內

富邦悍將隊22歲外野手申皓瑋，入隊四隊只出賽121場，原本頗受期待的打擊表現，始終沒有打出一定成績；悍將總教練洪一中認為...

中職／丘昌榮看打者打爆投手 回想自己31歲才有重訓

中職打完本季第一個月賽事，開季前40戰再度出現打高投低的現象，各隊教練團都注意到這個現象，中信兄弟隊總教練丘昌榮說：「現...

中職／洋投奪勝大幅落後本土 吳俊良：老外靠本能投球

中職本季賽事開打前40戰，本土先發投手奪下19勝，效率優於洋投的10勝，富邦悍將隊投手教練吳俊良說：「老外都靠本能、能力...

中職／高國輝、高國麟合體 生涯首次同場先發外野手

富邦悍將隊老將高國輝今天重返一軍，對中信兄弟之戰擔任先發左外野手，弟弟高國麟是先發右外野手，寫下中職罕見紀錄，高國輝說：...

中職／洪總若沒離開 桃猿今晚為他拚生涯900勝

樂天桃猿靠著兇猛火力在戰績榜上獨走，開季19場比賽收穫15勝4敗，勝率逼近八成，如果前總教練洪一中沒有離隊，今晚和統一獅...

熱門新聞

NBA／菜鳥年崇拜喬丹 奈許：賽後向他要鞋

NBA／致敬布萊恩 曼巴體育學院更名撤下「曼巴」

中職／洋投奪勝大幅落後本土 吳俊良：老外靠本能投球

NBA／退役新人生 威廉斯接掌阿拉巴馬大學主帥

中職／洪一中要申皓瑋勇敢改變 不要活在舒適圈內

NBA／3年前想選泰托姆 前太陽主帥：看好與布克搭檔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。