中職／洋投奪勝大幅落後本土 吳俊良：老外靠本能投球

中職本季賽事開打前40戰，本土先發投手奪下19勝，效率優於洋投的10勝，富邦悍將隊投手教練吳俊良說：「老外都靠本能、能力投球，最近一直被打，慢慢會注意情蒐資料。」

吳俊良表示，本土投手的能力、實力不如洋投，但真的比較用心，球隊情蒐資料也很完整，如果投不好，就是能力問題。

今年開季第一個月，本土投手在前40場比賽奪下28勝，其中19場先發勝，反觀洋投只有11勝，包括10場先發勝；這40場比賽合計80名先發投手，洋投占了44人次、本土36人次。

本土先發投手已有王溢正、施子謙、潘威倫、陳仕朋、江國豪、翁瑋均出賽四場，全部加起來15勝紀錄，另四勝是黃恩賜、廖乙忠、江辰晏、游霆崴。

本土先發投手目前19勝11敗，大幅領先洋投10勝19敗，中信兄弟隊德保拉五場先發吞下五連敗、穩居「敗投王」，統一獅隊洛奇四敗居次，防禦率11.35也是排行榜最後一名。