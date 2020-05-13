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中職／高國輝、高國麟合體 生涯首次同場先發外野手
富邦悍將隊老將高國輝今天重返一軍，對中信兄弟之戰擔任先發左外野手，弟弟高國麟是先發右外野手，寫下中職罕見紀錄，高國輝說：「兩人一起先發出賽、守外野，這是生涯第一次。」
高國輝2013年從悍將前身義大犀牛隊起步，高國麟2016年跟進，兩人已同隊五年；高國輝表示，曾有同場先發出賽，但自己守外野、弟弟守內野，一起擔任外野手是史上首次。
高國輝4月15日對兄弟之戰跑壘拉傷大腿，開季只打兩場就下二軍，直到今天才回一軍，他說：「在二軍調整不錯，復健期間有看一軍比賽轉播，高國麟打得很好，為他感到高興。」
高國麟本季出賽16場，打擊率3成82、全壘打5支、打點15分，近兩戰揮山三支全壘打，高國輝認為，弟弟之前欠缺機會，現在一直成長，真的很不錯。
今年季前，高國輝立下整季健康打球的目標，沒想到只打兩場就成傷兵，他說：「還是必須好好面對問題，趕快回來球場最重要。」
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