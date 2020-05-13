快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／高國輝、高國麟合體 生涯首次同場先發外野手

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
富邦悍將高國輝（左二）賽前與高國麟（左三）首次同場先發擔任外野手。 記者余承翰／攝影
富邦悍將高國輝（左二）賽前與高國麟（左三）首次同場先發擔任外野手。 記者余承翰／攝影

富邦悍將隊老將高國輝今天重返一軍，對中信兄弟之戰擔任先發左外野手，弟弟高國麟是先發右外野手，寫下中職罕見紀錄，高國輝說：「兩人一起先發出賽、守外野，這是生涯第一次。」

高國輝2013年從悍將前身義大犀牛隊起步，高國麟2016年跟進，兩人已同隊五年；高國輝表示，曾有同場先發出賽，但自己守外野、弟弟守內野，一起擔任外野手是史上首次。

高國輝重返一軍，對中信兄弟之戰擔任先發左外野手。 記者藍宗標／攝影
高國輝重返一軍，對中信兄弟之戰擔任先發左外野手。 記者藍宗標／攝影

高國輝4月15日對兄弟之戰跑壘拉傷大腿，開季只打兩場就下二軍，直到今天才回一軍，他說：「在二軍調整不錯，復健期間有看一軍比賽轉播，高國麟打得很好，為他感到高興。」

高國麟本季出賽16場，打擊率3成82、全壘打5支、打點15分，近兩戰揮山三支全壘打，高國輝認為，弟弟之前欠缺機會，現在一直成長，真的很不錯。

今年季前，高國輝立下整季健康打球的目標，沒想到只打兩場就成傷兵，他說：「還是必須好好面對問題，趕快回來球場最重要。」

高國輝 高國麟 富邦悍將

延伸閱讀

中職／就怕起衝突 高國麟被觸身先安撫隊友

中職／高國輝手感火燙卻受傷 弟弟無縫補上火力

相關新聞

中職／高國輝、高國麟合體 生涯首次同場先發外野手

富邦悍將隊老將高國輝今天重返一軍，對中信兄弟之戰擔任先發左外野手，弟弟高國麟是先發右外野手，寫下中職罕見紀錄，高國輝說：...

中職／洋投奪勝大幅落後本土 吳俊良：老外靠本能投球

中職本季賽事開打前40戰，本土先發投手奪下19勝，效率優於洋投的10勝，富邦悍將隊投手教練吳俊良說：「老外都靠本能、能力...

中職／各隊牛棚調度混亂 小心濫用釀大禍

中華職棒球季順利開打一個月，各隊已經打了約20場賽事，三連霸的桃猿隊雖然更換了教練團，但在以往奠定不錯的基礎下，目前戰績一路獨走。其他三支球隊看起來都還在磨合階段，教練也還在摸索最佳陣容，因此戰力上有

中職／洪總若沒離開 桃猿今晚為他拚生涯900勝

樂天桃猿靠著兇猛火力在戰績榜上獨走，開季19場比賽收穫15勝4敗，勝率逼近八成，如果前總教練洪一中沒有離隊，今晚和統一獅...

中職／是否支持改名 高俊雄：先透過口語或轉播宣傳

中華職棒領先全球開打，不僅引發國內外球迷的關注，日前美國在台協會（AIT）處長酈英傑也提出中華職棒名字是否會因此遭到混淆...

經典賽／避開東奧延後2年 台灣是否保有主辦未定

新冠肺炎疫情重創全球體壇，原定明年三月進行的第五屆世界棒球經典賽也受波及，最快二○二三年才能開打，中華棒球協會秘書長林宗成昨天證實，已收到大聯盟通知，經典賽將延後兩年。

中職／獅隊主場開放首戰吞敗 680人敗興而歸

樂天桃猿隊昨作客台南球場，前三局就從統一獅隊洋投洛奇的手中狂攻九分，一路領先到比賽結束，以十七比十獲勝，猿隊總教練曾豪駒領軍前十九戰打出十五勝四敗，追平隊史開季最佳紀錄。

中職／狂電洛奇奪第15勝 曾豪駒追平猿隊開季紀錄

台南球場本季首次開放球迷觀戰，今天吸引688人進場，樂天桃猿、統一獅之戰形成大混戰，全場出現36支安打，打了4小時14分...

中職／比賽改用防疫版Logo球 恰恰、建仔向醫護致敬

今天為國際護師節，中職募集短片向醫護人員致敬，已釋出短片中，總統蔡英文、中信兄弟副領隊彭政閔、二軍客座投手教練王建民舉起...

中職／伍鐸連16場先發未勝 對兄弟跨季5連敗

富邦悍將隊明天在新莊球場迎戰中信兄弟，進行本季第六場「金控大戰」，雙方推出伍鐸、廖乙忠登板先發；伍鐸目前跨季連續16場先...

中職／郭俊麟奪二軍首勝 羅嘉仁不敵兄弟吞首敗

樂天桃猿、統一獅隊二軍今天在嘉義縣立棒球場交手，前旅日投手郭俊麟投一局未失分，以中繼身分奪下二軍首勝，猿隊終場6：3獲勝...

中職／本土先發投手大爆發 奪18勝比洋投多10勝

中職球季賽今天移師台南球場，統一獅隊將在主場迎戰樂天桃猿隊，也是今年台南首場開放觀眾進場的比賽，雙方推出洛奇、翁瑋均登板...

熱門新聞

韓國職棒在美國搶版面 鋒頭更勝中華職棒

中職／各隊牛棚調度混亂 小心濫用釀大禍

現場重現／中華高中熄燈 黃龍義連7打數全壘打成絕響

NBA／致敬布萊恩 曼巴體育學院更名撤下「曼巴」

NBA／活塞壞孩子獲意外盟友 麥克海爾不解公牛批評

MLB／籲球員共體時艱 塔薛爾拉：就算賺幾分錢也要打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。