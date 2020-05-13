中職／洪總若沒離開 桃猿今晚為他拚生涯900勝

樂天桃猿靠著兇猛火力在戰績榜上獨走，開季19場比賽收穫15勝4敗，勝率逼近八成，如果前總教練洪一中沒有離隊，今晚和統一獅之戰，就有望成為中職史上第一位900勝教頭。

在新教頭曾豪駒的領軍下，樂天桃猿保持六年五冠的常勝軍氣勢，迅速將另三支球隊甩在後頭，拉出6.5場以上的勝差優勢，按照目前進度，「曾總」大有機會刷新恩師洪一中在2017年的半季43勝聯盟紀錄，

反觀洪一中離開桃猿後，勝場累積速度不如以往，也延緩里程碑的叩關時間，開季前就累積884勝的他，加上目前在富邦悍將拿到的八勝，來到892勝，還得再拿八勝才能達標900勝，最快得等到下周。

洪一中想拚生涯900勝還得看老東家放不放行，悍將隊將在本周末於新莊主場和樂天桃猿進行三連戰，尋求本季對戰勝場開張、中止六連敗。

洪一中在2018年拿到800勝時，曾形容是一趟歡笑和淚水的奇幻旅程，也期待能拿到900勝、1000勝，「能達到里程碑當然是很美好的事，不過這不是我能決定的，我唯一能做的就是努力。」